В армянском селе найдены десятки древних изображений креста

В селе Неркин Геташен Гегаркуникской области Армении при раскопках фундамента церкви нашли десятки изображений креста на камнях, которые называются хачкарами, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Ереванского государственного университета Гамлета Петросяна

«Когда мы начали раскопки, то наткнулись на несколько десятков хачкаров, которые, по предварительным данным, относятся к XIV-XVI векам. Они были найдены в очень хорошем состоянии», — сказал профессор.

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Раскопки продолжаются, и археологи надеются найти и другие изображения креста.

«Может, и наткнемся на новые шедевры искусства. Потом должны очистить и восстановить первоначальный внешний вид», — добавил Петросян.

Армяне с древних времен использовали хачкары как надгробия и памятники. Слово образовывано от «хач» («крест») и «кар» («камень»). Искусство создания хачкаров было внесено в список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Тулы найден фундамент церкви и массовое старинное захоронение.

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