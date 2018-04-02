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Лучшие гармонисты России сыграют в Орле
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Лучшие гармонисты России сыграют в Орле 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В рамках проекта «Играй, гармонь Орловщины!» 15 апреля в концертном зале ДК «Железнодорожников» пройдёт концерт русской гармоники.
Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, в областной центр съедутся гармонисты из Липецка, Тамбова, Нижегородской и Воронежской областей.
Автором и организатором проекта является заслуженный артист РФ, руководитель орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыковым. Начало концерта в 15.00.
Сообщение Лучшие гармонисты России сыграют в Орле появились сначала на РИА 57.
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