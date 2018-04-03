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В России прошла акция «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом
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В России прошла акция «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
Международная акция «Зажги синим», приуроченная к Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошла 2 апреля в нескольких регионах России.
Здания, которые с наступлением вечера подсветили синим цветом, — в фотоленте Sputnik.
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