Морской орган: необычный «музыкальный инструмент» в Хорватии

Никола Башич, известный на территории Хорватии архитектор, сумел реализовать проект по созданию удивительного и впечатляющего музыкального инструмента, разместившегося на набережной Задара. Объект габаритный и состоит из значительного количества особых трубок, которые в состоянии воспроизводить мелодию «волн и ветра», а местные прозвали нестандартную достопримечательность морским органом. Башич показал публике свой нетипичный проект больше десяти лет назад. В 2006 году его работа даже сумела заполучить всеобщее признание, что произошло в рамках масштабного и достаточно известного за рубежом конкурса. Речь идет о ежегодном European Prize for Urban Public Space. Инструмент, установленный в 2005 на просторах Задара, стремительными темпами завоевал признание местных жителей и стал одним из главных памятных мест города. До сих пор эксперты не могут с уверенностью назвать морской орган полноценным музыкальным инструментом, поскольку в нем не предусмотрено наличие соответствующего музыканта, которому необходимо с ним взаимодействовать. Конструкция работает благодаря мензурированным трубкам, скрытым из виду под ступенями набережной, а звук высвобождается посредством специальных отверстий. Музыка, создаваемая конструкцией, неимоверно приятна для слуха. Колебание звука осуществляется благодаря совокупности движения воды и воздуха, что и делает творение архитектора неповторимым. Набережная Задара в 2008 году успешно пополнилась еще одним детищем архитектора — инсталляцией, известной как «The Greeting to the Sun». Она состоит из 300 пластин, под которыми скрываются солнечные батареи, а свечение удачно совпадает со звуками, исходящими от морского органа. Дополняя друг друга, эти объекты являют присутствующим поразительное шоу, особенно по вечерам.