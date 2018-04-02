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Кофемолка, штрихкод и легенда мировой кинофантастики
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Кофемолка, штрихкод и легенда мировой кинофантастики 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
3 аперля человеческая цивилизация приросла двумя не самыми значительными, но, безусловно, полезными изобретениями.
1829 год. Британец Джеймс Каррингтон получил патент на машину для перемалывания кофейных зерен. Кофе в Европе был весьма популярен, однако достоверных данных о том, как возникла мода на этот напиток, увы, нет. Легенды указывают на уроженца Малороссии Юрия-Франца Кульчицкого. Якобы этот некогда перебравшийся в Австрию купец в 1686 году открыл в Вене первую кофейню. Лавры «первооткрывателя» у него оспаривает негоциант армянского происхождения Йоханес Диодато.
1968 год. Ровно 50 лет назад на экраны вышла картина Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», которая произвела настоящий переворот в жанре кинофантастики. Это история встреч людей с космическими артефактами — загадочными черными монолитами, которые неоднократно воздействовали на ход человеческой эволюции. Сценарий Кубрик писал вместе с известным фантастом Артуром Кларком, чей рассказ «Часовой» и лег в основу сюжета.
1973 год. «Ай-Би-Эм» официально представила линейную символику Universal Product Code (универсальный код товара), которую разработал инженер компании Джордж Лорер.
1987 год. В здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения введен запрет на курение. Вред пассивного курения так и не был доказан, что не мешает политикам уже 30 лет зарабатывать очки на борьбе с курильщиками.
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