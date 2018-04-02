Сериал про легендарный коллектив «Березка» стартует на канале «Россия 1»

Историю танцевального коллектива хотели экранизировать давно. Директор «Берёзки» Сергей Азовский рассказывает: «К нам не раз поступали запросы снять о нашей „Берёзке“ фильм или сериал, в том числе и от иностранных студий. Мы изучили множество заявок, но что-то было не так, что-то смущало. И только кинокомпания „Русское“ предложила сценарий, который вызвал у нас доверие, и мы, наконец, решились начать совместную работу».

События в фильме разворачиваются в середине 80-х годов. В центре истории — судьбы трёх танцовщиц «Берёзки».

Провинциалка Варя ( Любовь Константинова , известная публике по скандальному клипу группы «Ленинград») живёт в глубокой бедности с больным отцом ( Евгений Сидихин ) и учится в швейном ПТУ. Однажды, увидев по телевизору выступление «Берёзки», девушка «заболевает» танцами. Каждый день Варя тренируется в своей крохотной квартире, пытаясь самостоятельно овладеть техникой «плывущего шага». Накопив немного денег, девушка отправляется в столицу, чтобы попасть в ансамбль. Но «Берёзка» так просто не сдаётся: Варю готовы взять, но только… уборщицей! Целеустремленная девушка не теряет надежды и каждый день занимается. Постепенно худрук ансамбля Надежда Светлова ( Лидия Вележева ) понимает, что полы у неё моет настоящий самородок! Разглядеть её талант помогает костюмер Лариса ( Нина Усатова ), которая сразу проникается теплом к бойкой девчушке.

В жизни Лены ( Ольга Бобкова ) наоборот всё складывается безоблачно. Девушка из московской профессорской семьи всю жизнь занимается танцами и с легкостью попадает в «Берёзку». Но за безупречным семейным портретом скрываются свои тёмные тайны. Мать Лены, Маргарита ( Мария Порошина ), в юности безуспешно мечтала о карьере танцовщицы. Всеми силами женщина пытается воплотить своё стремление через дочь. Но о чём на самом деле мечтает Лена?

А вот красавица Эдита (Алёна Коломина) лжёт окружающим, что она дочь богатых родителей, хотя выросла на глухом хуторе в Эстонии. Но Эдите посчастливилось пройти жёсткий отбор в «Берёзку», и для неё это — главный шанс в жизни! Так три героини оказываются не только в одном ансамбле, но и в одной комнате общежития. И каждой из них предстоит проложить свою дорогу к большой сцене.