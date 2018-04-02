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Анимационный сериал про Дэдпула отменили из-за Тейлор Свифт
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Анимационный сериал про Дэдпула отменили из-за Тейлор Свифт 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Несколько дней назад стало известно, что разработку мультсериала про Дэдпула, которой активно занимался звезда «Атланты» Дональд Гловер, по неким таинственным причинам свернули. Теперь же появилась новая интригующая информация: оказывается, «последней каплей», после которой мультсериал решено было отменить еще до премьеры, стала Тейлор Свифт. Брат Дональда Гловера, Стивен, также поучаствовавший в разработке мульсериала про Дэдпула, опубликовал несколько твитов, проливающих свет на непонятную ситуацию с отменой проекта. Свои твиты Стивен Гловер потом, правда, удалил, но в интернете, как известно, ничего не пропадает, и судя по твитам Стивена, «последней каплей» для тех, кто принял решение закрыть мультсериал про Дэдпула, стал эпизод, посвященный Тейлор Свифт:
«У нас на самом деле был эпизод про Тейлор Свифт», написал Стивен. «Он был УМОРИТЕЛЬНЫМ. И это действительно была последняя капля, лол».
Также Стивен Гловер добавил, что мультсериал про Дэдпула вполне смог бы посоперничать по черному юмору с небезызвестным сериалом «Рик и Морти» — но, прав ли он или преувеличивает, теперь мы уже не узнаем.
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