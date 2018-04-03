Ще не вмерла

В сети появились «Киборги» Ахтема Сейтаблаева — военно-патриотическая драма о боях за Донецкий аэропорт, ставшая самым кассовым украинским фильмом в истории местного проката. «Лента.ру» посмотрела картину и сравнила ее с другой нашумевшей лентой о событиях на Украине, последовавших за Евромайданом, — российской мелодрамой «Крым» Алексея Пиманова , которая в свою очередь провалилась в отечественном прокате.

«Капец, вы крутые… Не люди — киборги!» — восклицает в первой сцене «Киборгов», обращаясь к подчиненным, командир украинского батальона, защищающего Донецкий аэропорт: разведка только что донесла о том, что войска ДНР планируют использовать систему залпового огня «Буратино» — верная смерть для всех, кто находится в здании терминала. Следует титр «Десятью днями ранее» — и более-менее подробный рассказ о том, каким адом обернулась длившаяся почти восемь месяцев оборона ДА. На примере воображаемого добровольческого отряда, прибывающего в сентябре 2014-го пополнить силы ВСУ в аэропорту: приезд, знакомство, зачистка помещений от сепаратистов, обмен пленными, оборона терминала от пехотно-танковой атаки ДНР-овцев и так далее, вплоть до гибели половины героев и поступления новых бойцов. Ахтем Сейтаблаев и его сценаристка Наталья Ворожбит не претендуют на всеобъемлющее высказывание об украинском конфликте, по сути ограничиваясь лаконичной окопной драмой — тем меньше риска вызвать у зрителя фейспалм.

«А скоро они сюда придут. Будут из всех нас украинцев делать», — попавший под замес под Корсунью и поэтому боящийся наступления фашистской чумы на Крым Саша стращает свою возлюбленную Алену, сторонницу идей Евромайдана. Режиссер «Крыма» Алексей Пиманов проводит линию идеологического фронта именно по романтическому союзу крымчанина и киевлянки, так что история присоединения полуострова к России в его фильме отражается через драму девичьего перевоспитания. Конечно, к финалу — после красочной иллюстрации провокаций на Майдане, взвинченной трагедии с избиением и убийством следующих в Крым пассажиров рейсового автобуса, велеречивых диалогов о влиянии «иностранных партнеров» (знаменитые печеньки Нуланд не упоминаются лишь, кажется, по случайности) и шпионских страстей в судьбоносные для Крыма дни — в необходимости вмешательства в ситуацию России убедится даже наивная столичная штучка Алена. Россия — в лице законспирированных под алкашню службистов и вежливых десантников — не заставит себя ждать.

Что лучше: «Киборги»

Командир подразделения Серпень — националист и правдоруб. Карьерный военный Суббота — стоик и реалист. Предпенсионного возраста доброволец Старый — характера сентиментального. Ветеран боев за аэропорт Гид — с опытом плена у ДНР-овцев и нервными срывами на этой почве. Юный доброволец Мажор — приверженец европейских ценностей, уехавший на войну в тайне от родителей. Военный медик Псих — не умеющий стрелять православный интеллигент. Основные герои «Киборгов» представляют собой более-менее архетипических для военного кино персонажей — с поправкой на украинскую специфику и наличие реальных прототипов. Сейтаблаев, что, наверное, было неизбежно, сужает фокус фильма до этих шестерых героев (несколько преуменьшая в процессе число бойцов, находившихся в новом терминале ДА) — но зато дает каждому из них представить свое отношение и к войне на востоке Украины и к будущему страны.

У Пиманова центральное место в сюжете занимают крымчанин неопределенного рода занятий Саша, голубоглазый и светловолосый молодой человек такой внешности, что всплакнули бы от зависти и кадровики Третьего рейха, и его девушка Алена, снимающая кино об истории Крыма киевлянка с пронзительным взглядом, кудрявыми локонами и, как показывает случающаяся в самый драматичный для полуострова момент постельная сцена, очень соблазнительным телом. И хотя эта парочка более-менее олицетворяет оба озвученных авторами фильма подхода к судьбе Крыма в феврале 2014-го, присутствуют здесь и несколько важных второстепенных персонажей. Родители Александра, русские крымчане, один из которых (по очень удобному для интриги совпадению) оказывается командиром местного подразделения зениток С-300. Вот коллега-оператор Алены Микола, не только соперничающий с Сашей за внимание девушки, но и оказывающийся диверсантом, засланным на полуостров «бандеровцами» как раз произвести залп из С-300. А вот и до поры до времени притворяющийся алкоголиком-туристом полковник ФСБ , который в финале спасает не только полуостров от провокаций «майданутых», но и любовь Саши с Аленой: возможности отечественных спецслужб, как всегда, превосходят даже самые смелые фантазии.

Что лучше: «Киборги»

При том, что в обоих фильмах хватает сложнопостановочных сцен, и в случае «Киборгов», и в случае «Крыма» основная смысловая нагрузка ложится на диалоги. Герои Сейтаблаева дискутируют, пожалуй, даже больше, чем воюют, в основном, представляя весь спектр мотиваций, заставлявших украинцев ехать в зону АТО и браться за оружие — получают возможность высказаться (причем достаточно правдоподобно) и сепаратисты в лице пары пленных персонажей. Через разговоры, по большому счету — точнее нервные, на грани истерики, с двумя-тремя попытками разрыва отношений, разрешается и идеологический конфликт влюбленных в «Крыму» Пиманова. Но при этом если «Киборги» диалогами о судьбах родины и батальными сценами и ограничиваются, предоставляя зрителю картину как минимум цельную, то Пиманова тащит во все стороны. Тут и Корсунь, и Майдан, и романтическая линия, и патриотический пафос, а главное, всюду героев поджидают предатели и диверсанты — кажется, все второстепенные персонажи, вроде друга главного героя Вениамина или пророссийского беркутовца Петра, нужны лишь для того, чтобы в решающий момент пасть жертвами затихарившихся правосеков. Так что пусть «Киборги» и не чураются повторять заезженные до невозможности клише военного кино, то они хотя бы остаются в рамках этого жанра. «Крым» же неуклюже переваливается из мелодрамы в политические интриги, а из боевика в историческую агитку — в которой финальное вмешательство русского флота обставлено с той же неотвратимой торжественностью, с которой в финале «Рождения нации» Гриффита на американский юг наводила порядок бравая конница белых господ в белых капюшонах.

Что лучше: «Киборги»

По-хорошему, в этой графе должен применительно к обеим картинам стоять жирный прочерк. «Киборги», в остальном на удивление последовательно оставаясь в рамках батального жанра — и не забывая несколько раз выразительно высказаться об отвратительности войны как таковой, саму войну изображают чаще всего с удивительной легкомысленностью. Так сцена обороны при атаке сепаратистов на аэропорт выглядит, как эпизод из какого-нибудь «Отряда Дельта» или и вовсе «Неудержимых»: по ходу перестрелок находится место и рукопашной, и чуть ли не кульбитам с переворотами — не менее фантазийно смотрится и сцена спасения застрявшего в горящем танке экипажа. Бросается в глаза и скромность бюджета: при том, что создатели в интервью рассказывают о воссозданном в павильонах в масштабе 1:3 терминале ДА, чаще всего действие разворачивается буквально в трех-четырех локациях.

Бюджет «Крыма» Пиманов, напротив, подчеркивает раз в пять минут экранного времени: ничем, кроме авторского желания пофлексить возможностями, нельзя объяснить эти возвышенные пролеты камеры над Майданом или крымскими скалами, симферопольским вокзалом или базами ВСУ (а уж над авианосцем с русскими десантниками камера летает так гордо, как будто режиссер рассчитывал не только потрафить патриотическим чувствам, но и повысить призывную явку в военкоматы) — во всяком случае они абсолютно ничего не добавляют самой истории. Какой смысл визуально подчеркивать масштаб происходящего, если что на Майдане, что в Крыму, по фильму Пиманова, ситуацию разруливают беркутовец Петр с коллегами да, судя по всему, на уровне Майкла Дудикоффа владеющий навыками кун-фу Саша с посильной помощью папы, подруги и вежливых людей? Добавим также, что визуально все пимановские киноаттракционы от аэросъемки до патетичного саундтрека больше напоминают не масштабное историческое кино, а рекламу шоколада «Россия» — с разлитой по пейзажу щедростью народной души.

Что лучше: Оба хуже

Будет наивно отрицать пропагандистский характер обоих фильмов — но, как чаще всего и бывает, пропаганда пропаганде рознь. «Киборги» обходятся почти без громких заявлений про страну-агрессора, родную хату и геополитику, не демонизируют врага и, повторимся, дают пленному сепаратисту произнести довольно убедительную речь о Киеве, грабящем Донбасс, и бестолковости украинских политиков. Самый яростный спор здесь и вовсе разворачивается между двумя украинскими солдатами — националистом советского помола Серпенем и юным евро-«толерастом» (так его характеризуют боевые товарищи) Мажором — и касается путей дальнейшего развития Украины, а также взглядов на ее культуру, грубо говоря, дихотомии Шевченко — Гоголь. Давая героям озвучить свои позиции, Сейтаблаев при этом сам не занимает ни одну из них — в «Киборгах», к их чести, решительно нет никакой дидактики. Не считать же таковой само прославление бойцов, воевавших и умерших в донецком аэропорту?

«Крым» в этом плане представляет собой произведение совсем другого рода. Пиманов не стесняется стращать зрителя охватившей Украину фашистской чумой — не только находя на каждом шагу развития сюжета все новых и новых предателей и провокаторов, но и часто прибегая к совсем уж лобовой манипуляции. Так в сцене атаки украинских националистов на рейсовые автобусы под Корсунью камера показательно задерживается на избиении стариков и женщин — да и ножичек обреченный друг главного героя получает, конечно же, в спину: предатели такие предатели. Характерно также, что если в реальности Крым к России был присоединен народным волеизъявлением, то фильму Пиманова никакой референдум оказывается не интересен — то ли дело любование мощью спасительного русского оружия и поучительные разъяснения: «Одни приехали убивать, а другие — защищать». То есть, в плане доказательства легитимности возвращения полуострова «Крым» если и оказывает российским властям услугу, то явно медвежью.

Что лучше: «Киборги»