«Николаевка выбрала меня». Красноярка создала музей об исчезающей слободе

Четвёртый мост через Енисей в Красноярске получил официальное название — Николаевский. Так увековечили память о слободе, где мост берёт начало. Она на глазах уходит в прошлое, но воспоминания хранят вещи, фотографии, документы и, конечно, люди, которые их собирают. У пенсионерки Галины Козловой получился настоящий музей истории Николаевки. Об истории создания коллекции красноярка рассказала корреспонденту «АиФ-Красноярск»

Маршрут на ощупь

Слушать Галину Петровну невероятно интересно. В рассказах исторические детали об улицах и домах органично переплетаются с воспоминаниями о жителях Николаевки. Ей знаком каждый кустик, заборчик, почтовый ящик — четверть века в должности местного почтальона не прошли даром.

Примечательно, что сама энтузиастка не местная, приехала сюда в 1967 году. Помотало женщину по стране, прежде чем нашла она своё место в Сибири. Родилась в Ярославле, рано осталась без родителей. Подрабатывать начала ещё школьницей: с утра разносила газету «Рабочий», чтобы люди за завтраком могли её почитать. После школы поступила в училище. Работала на стройке, а потом пошла служить в армию, где получила специальность «диктор на оповещении спецчастей ПВО». Тогда же заочно поступила в Литературный институт. Поработала в школе на Урале, но пустить корни там не смогла. Следующей точкой на карте её жизни оказался Красноярск. Приехав сюда на поезде, ранним утром увидела на вокзале объявление: «Требуются почтальоны». И дают общежитие! Для девчонки в 23 года это был выход — надоело скитаться по чужим углам.

Через полтора года молодая почтальонша знала всю Николаевку наизусть. Она до сих пор помнит в деталях свой первый маршрут. «Фонари горели не везде. Бывало, дойдёшь до света, посмотришь, какие адреса следующие, и на ощупь пробираешься дальше. Приходила домой затемно, особенно зимой. Иногда даже поесть было некогда — если кто-то предлагал на чай зайти, считала за счастье. Но зато перестала болеть простудой — настолько закалился организм».

Изначально Галина Петровна жила и работала в Николаевке. А сейчас её дом в Северо-Западном, но музей остался во флигеле на ул. Бограда, 168, где сейчас находится основная часть коллекции.

Экспонаты приходится выпрашивать

Идея создать музей появилась по стечению обстоятельств. И не все из них были счастливыми. В 1992 году Галина Петровна стала бабушкой. Внучка Марина родилась слабенькой, а вскоре стало понятно, что малышка тяжело больна. После долгих мытарств поставили диагноз — синдром Ретта. Заболевание это неизлечимое, дети остаются инвалидами на всю жизнь, зачастую очень недолгую. Все заботы о малышке легли на плечи бабушки. Чтобы у девочки, прикованной к инвалидной коляске, был хоть какой-то кругозор, Галина Петровна гуляла с ней по Николаевке. Вот и возникла мысль о том, что историю этого района, его атмосферу нужно сохранить.

«Дома отдают память. И даже настроение. Я начала фотографировать Николаевку. В 2012 году состоялась выставка в музее на Стрелке. В книге отзывов было много благодарностей. Я поняла, что людям память дорога. Это и послужило толчком для создания музея».

Внучки не стало, когда ей шёл 23-й год. И тогда Галина Петровна с головой окунулась в работу над музеем. Собирательница старины признаётся: люди очень неохотно расстаются со своими вещами, даже если не пользуются ими. Многие предметы приходилось буквально выпрашивать, менять, а что-то и выкупать. Подарки случаются редко.

«Предложить на словах — это одно. Другое дело — прийти, принести. Одна женщина пообещала мне шкатулку. Пришлось ей несколько раз напоминать, прежде чем отдала. Это такое везение. У меня праздник на душе, когда кто-то подарит, пусть даже сломанное, в плохом состоянии. Я сразу вижу, как это отремонтировать, как оформить. Музей ведь держится на экспонатах».

Камин из старых кирпичей

Помнит Галина Козлова и самый первый экспонат, с которого всё началось. Его как раз выпрашивать не пришлось, нашла в сарае — увидела, как что-то между брусьями белеет. Оказалось, билет на день физкультурника с программой мероприятия.

Любимый экспонат — камин в музее. Сделан он совсем недавно, но в нём тоже заключена история. Печник сложил его из кирпичей, которые она собирала там, где сносили старые дома. Каждому кирпичику нашлось своё место, и теперь они дарят гостям тепло и атмосферу уюта. Но больше всего в коллекции домашней утвари и кузнечно-скобяных изделий. К ним у хозяйки музея особая любовь. О каждом своём экспонате она может рассказывать долго. Будь то будёновка с аутентичной звездой 1919 года, бирки, которые прибивались на застрахованные дома, коклюшечное кружево, дверные ручки, примус, шкаф или коромысло. Историй накопилось столько, что ни одной экскурсией не охватить. Тогда пришла идея написать книгу.

Коньки команды «Енисей»

Поиск издательства стал очередным «хождением по мукам». Но в конце концов книга «Николаевская слобода» вышла в свет и сразу стала букинистической редкостью. Так красноярка стала специалистом по истории района. Библиотеки частенько обращаются к ней за помощью в организации выставок. А вот экскурсий пока мало, сетует Галина Петровна.

«Я предлагала соседней школе. Сама за ребятишками пошла и потом отвела их назад. Дала им перьевые ручки, бумагу — они попробовали писать чернилами. Я видела, что им понравилось быть здесь, трогать все эти старинные вещи. Но дети своими желаниями распоряжаться не могут. Всё зависит от родителей и педагогов. А с их стороны я большой заинтересованности не встретила».

В планах Галины Петровны не только поиск новых старинных вещей, но и работа с документами, архивами. Например, задумала установить, где в царские времена в Николаевке находилась мельница и как она выглядела. Пока лишь известно, что это было своеобразное техническое чудо того времени — мельница работала на керосиновом двигателе.

Целенаправленно созданием коллекции Галина Петровна занялась в 2013 году, а сейчас в ней уже более 1300 экспонатов. Случаются и экскурсии. Во время пеших прогулок владелица музея знакомит посетителей не только с экспозицией, но и с историей слободы. Работа не останавливается ни на один день.

«Вот сейчас сносят бараки на Ладо Кецховели. Я прошлась по сараям. Достались мне оттуда старые замки, лыжи, коньки. На коньках написано «Енисей». Представляете? Это нашей знаменитой хоккейной команды коньки! И ещё зеркало от створки шкафа. Зеркало целое, но от сырости стало отслаиваться. Я его подшпаклевала, грузом придавила. Потом буду его реставрировать.

Я всё хожу по Николаевке. Она меня не отпускает. Как будто выбрала меня. Определила для сохранения памяти».