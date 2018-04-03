Ещё
13 мультфильмов Disney, сюжет которых изменила Grumpy Cat
Далее:
Читайте также:
Ещё

13 мультфильмов Disney, сюжет которых изменила Grumpy Cat 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Помните Grumpy Cat? Эта кошка (да, именно кошка, а не кот!) стала популярной в далеком 2012 году, когда брат ее хозяйки опубликовал фотографию в Сети. Настоящее имя Сердитой кошки — Соус Тардар (Tardar Sauce), а такое выражение мордочки у нее из-за неправильного прикуса и врожденной карликовости.
2013 год стал для Грампи прорывным: кошка получила премию «мем года», снялась в нескольких рекламах, выпустила две книжки (официально продаются в России!), свой кофейный напиток и всем этим принесла своей хозяйке миллионы долларов. В том же году художник Эрик Проктор, известный под ником TsaoShin, создал иллюстрации, на которых Grumpy попадает в мультфильмы студии Disney, чем кардинально меняет их сюжеты. Это очень смешно!
Белоснежка и 7 гномов
Русалочка
Король Лев  Аладдин
Леди и Бродяга
Малефисента
Покахонтас
Город героев
Холодное сердце
Лило и Стич
Пиноккио
Красавица и Чудовище
Рапунцель
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: Как бы выглядели персонажи-животные из мультфильмов, будь они людьми Художник поменял пол героям любимых мультфильмов
Tlum.ru: последние новости
15+ мультгероев-вегетарианцев У «Суперсемейки 2» вышел еще один тизер Два российских мультфильма поедут на фестиваль в Анси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ15
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение