13 мультфильмов Disney, сюжет которых изменила Grumpy Cat

Помните Grumpy Cat? Эта кошка (да, именно кошка, а не кот!) стала популярной в далеком 2012 году, когда брат ее хозяйки опубликовал фотографию в Сети. Настоящее имя Сердитой кошки — Соус Тардар (Tardar Sauce), а такое выражение мордочки у нее из-за неправильного прикуса и врожденной карликовости.

2013 год стал для Грампи прорывным: кошка получила премию «мем года», снялась в нескольких рекламах, выпустила две книжки (официально продаются в России!), свой кофейный напиток и всем этим принесла своей хозяйке миллионы долларов. В том же году художник Эрик Проктор, известный под ником TsaoShin, создал иллюстрации, на которых Grumpy попадает в мультфильмы студии Disney, чем кардинально меняет их сюжеты. Это очень смешно!

Белоснежка и 7 гномов

Русалочка

Король Лев Аладдин

Леди и Бродяга

Малефисента

Покахонтас

Город героев

Холодное сердце

Лило и Стич

Пиноккио

Красавица и Чудовище

Рапунцель

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