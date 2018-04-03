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В Сургуте издали специальный поэтический сборник
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В Сургуте издали специальный поэтический сборник 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошла презентация проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтические миниатюры».
Как сообщает ugra-news, темой встречи стало особое направление в литературе — поэтическая миниатюра. По словам замдиректора по библиотечной деятельности централизованной библиотечной системы Сургута Яны Юркевич, тема была выбрана не случайно, поскольку поэзия начинает уходить на задний план.
«На деле существуют две полярные точки зрения в отношении поэзии: есть люди, которые пока еще не открыли для себя этот тонкий, притягательный мир и есть те, кто не мыслит свою жизнь без нее. Мы хотели бы расширить категорию людей, для которых поэзия — закрытый мир, раздвинуть их горизонт знаний, развить способности восприятия стихотворных форм. В итоге, остановиться на поэтическом сборнике, выбрав поэтическую миниатюру», — поделилась Яна Юркевич.
Кроме того, в рамках проекта был выпущен поэтический сборник «Тонкая книга», куда вошли более 120 произведений отечественной и зарубежной поэзии, самые ранние из которых относятся к VI–VII векам до нашей эры.
Отметим, что в привязке к тематике книги проводятся различные мероприятия, чаще всего в дискуссионном формате. Книгу можно будет найти в библиотеках города и на сайте ЦБ им. А. С. Пушкина.
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