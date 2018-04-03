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Ушла из жизни легендарная поэт, переводчик, общественный деятель Лидия Гладкая
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Ушла из жизни легендарная поэт, переводчик, общественный деятель Лидия Гладкая 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Санкт-Петербурге 2 апреля скоропостижно скончалась поэт, переводчик, общественный деятель Лидия Гладкая, чья жизнь была неразрывно связана с Ямалом. Лидия Гладкая родилась в Ленинграде 28 июня 1934 года. После окончания Ленинградского горного института и работы в сейсморазведочных партиях на Сахалине, авиамагниторазведке, она перешла на литературную и журналистскую деятельность.
Впервые побывав в Салехарде в 1964 году, стала работать в окружной газете «Красный Север» и окружном радиокомитете. К этому времени относится и начало работы над художественным переводом стихов Леонида Лапцуя.
Вернувшись в Ленинград, Лидия Гладкая работала в журнале «Аврора» и театре Ленинского комсомола. В 80-е годы в командировках от ряда газет и журналов побывала в командировках на Севморпути, в том числе на ледоколах «Капитан Сорокин», «Капитан Драницын», «Красин», атомном ледоколе «Арктика» и других.
В 1984 году была приглашена окружкомом комсомола ЯНАО для выступлений перед молодежью округа, а затем управлением культуры окрисполкома — для организации окружного семинара литераторов в Салехарде. С 1986 года постоянно жила и работала в окружной столице до 1998 года.
Была организатором первого праздника литературы и фольклора Ямала, первого вечера памяти Леонида Лапцуя и первых Лапцуевские чтений, ставших ежегодными по сию пору, первых Обдорских посиделок, ныне традиционных. Участвовала в создании ассоциации «Ямал — потомкам!», организации международной конференции писателей Севера в Салехарде. С 1989 по 1998 год работала в газете «Красный Север», была инициатором и одним из организаторов международной экологической экспедиции «Обь-90» — «Спасение Оби — спасение Сибири». В декабре 2014 года была удостоена звания лауреата литературной премии губернатора ЯНАО. До последних дней Лидия Гладкая не теряла связи с Ямалом, активно участвуя в его культурной и общественной жизни. Светлая ей память!
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