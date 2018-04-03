Фотофорум расскажет об особенностях съёмки фильма на фотокамеру

Разножанровое кино при помощи фотоаппарата — этим уже никого не удивишь. Но стоит узнать, какая техника подходит для этого больше, в чём особенности, какие подводные камни встречаются во время съёмки и какой фотоаппарат стоит выбрать, если вы занимаетесь блогингом. На эти и другие вопросы можно узнать ответ на ежегодном «Фотофоруме», который пройдёт в Москве с 12 по 14 апреля.

В узких кругах «Фотофорум» имеет практически культовый статус. В этом году мероприятие разделится на несколько направлений: фотосъёмка, кино и видео, печать, обработка. Также в рамках программы гостей ждут мастер-классы, бизнес-семинары, выставка фотооборудования и аксессуаров.

Одна из самых заманчивых зон — это зона «Touch & Try». Именно здесь участникам представится возможность протестировать лучшие новинки от Nikon, Hasselblad, Olympus, Sony и Carl Zeiss. Там же можно будет увидеть фотоработы известных во всём мире фотографов, с которыми будет интересно познакомиться не только профессионалам, но и ценителям искусства.

Узнать полную программу мероприятия и зарегистрировать можно на сайте.