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В России могут создать министерство по делам семьи
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В России могут создать министерство по делам семьи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно, что в России может появиться новое министерство, которое будет заниматься делами семьи, охраной материнства и детства, демографической политикой. Такое предложение было озвучено на заседании Совета Федерации Национальным родительским комитетом, пишет RT.
В настоящее время уже разработал соответствующий проект документа, который предполагает создание такого ведомства. Положение определяет полномочия и функции нового министерства.
Отметим, что на сегодняшний день вопросами, связанными с семьей и демографической политикой в России занимаются разные ведомства.
По словам председателя комитета Ирины Волынец, такая ситуация создает помехи для реализации эффективной госполитики в данном вопросе.
Новая же структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также способствовать формированию позитивного образа семьи.
«Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства», — отметила Волынец.
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