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В России предложили создать министерство по делам семьи
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В России предложили создать министерство по делам семьи 

Авторадио 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Национальный родительский комитет предложил Совету Федерации создать министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике. Новая структура должна будет заняться правовым регулированием, обеспечением материальной поддержки, созданием позитивного образа семьи. Инициатива направлена председателю Совфеда Валентине Матвиенко, сообщает RT. Сейчас вопросы демографии и семьи находятся в ведении разных ведомств, что создает помехи для эффективной реализации госполитики в этой области.
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