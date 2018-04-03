В России предложили создать министерство по делам семьи 

Национальный родительский комитет предложил Совету Федерации создать министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике. Новая структура должна будет заняться правовым регулированием, обеспечением материальной поддержки, созданием позитивного образа семьи. Инициатива направлена председателю Совфеда Валентине Матвиенко, сообщает RT. Сейчас вопросы демографии и семьи находятся в ведении разных ведомств, что создает помехи для эффективной реализации госполитики в этой области.