У тюменцев есть 2 недели до старта приема документов в «Отряды мэра»

Старт приемной кампании на первую трудовую смену «Отрядов мэра» перенесен на 16 апреля (ранее был назначен на 9 апреля), а значит, у подростков в запасе есть лишняя неделя, чтобы успеть собрать полный пакет документов для трудоустройства.

Онлайн-запись для подачи документов на первую смену будет открыта на сайте отряды-мэра.рф 11 апреля. Электронная очередь на остальные трудовые смены будет открываться за несколько дней до начала каждой приемной кампании.

Все остальные даты и сроки остаются без изменений.

Первая трудовая смена пройдет с 4 по 18 июня (прием документов 16.04 — 28.04.18).

Сроки второй смены — со 2 по 13 июля (прием документов 7.05 — 23.05.18).

Сокращенная третья смена пройдет с 24 по 30 июля (прием документов 7.05 — 23.05.18).

Четвертая смена состоится с 6 по 17 августа (прием документов 25.05 — 13.06.18).

На выбор ребятам будет предложено порядка 45 специальностей. Впервые подростки смогут поработать помощниками художника-оформителя, ассистента звукооператора, судьи по спорту, закройщика, специалиста по маркетингу, администратора, регистратора и оператора моечной установки. Заработная плата на всех должностях одинаковая.

С перечнем документов, необходимых для трудоустройства, можно ознакомиться на сайте. Обращаем ваше внимание, что с этого года справка из органов опеки и попечительства нужна для подростков 14 и 15 лет (ранее требовалась только для 14-летних подростков).

В группе «Отряды мэра. Тюмень!» в социальной сети ВКонтакте в теме обсуждений можно найти ответы на самые популярные вопросы по трудоустройству. Задавая вопрос специалисту, удостоверьтесь, что до вас данной темой еще не интересовались.

Фото из группы ВКонтакте «Отряды мэра. Тюмень».