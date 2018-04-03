Маска Казановы и личина палачей: в Кострому привезли уникальную выставку

Во все времена у людей возникала необходимость скрывать свое лицо — для этого изобретались самые разные устройства — паранджа, вуали, маски. Познакомиться с историей личин, начиная со средневековья и заканчивая сегодняшним днем, могут и костромичи — с 30 марта в городе работает выставка масок «Без лица», привезенная в город частным коллекционером. Большая часть экспонатов — подлинники, остальные воссозданы мастерами по старинным документам. Некоторые из них можно потрогать и даже примерить на себя. На выставке побывал и корреспондент K1NEWS.RU.

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Экспозиция начинается с жутковатой маски «чумного доктора», наверняка вы видели такие в исторических фильмах. В средневековье лекари, боровшиеся с чумой, выглядели устрашающе — вместо белого халата на них был надет длинный плащ, кожаные перчатки, высокие сапоги и маска с длинным клювом. Последний имел практическое значение — в него набивали сильно пахнущие травы — так доктора пытались защититься от ужасного запаха в зараженных селениях.

Рядом — маски под названием «бутата». Такие при выходе в город носили принцы и короли, желавшие быть неузнанными. В 18 веке их надевали при обсуждении важных государственных вопросов — так голосующие пытались защитить себя от возможных последствий. В бутате можно есть и пить, кроме этого, она может менять голос владельца. Обычно ее носили с треугольной шляпой и плащом, именно так предпочитал одеваться Казанова.

Сразу после королей — маски шутов, как и положено, с бубенцами. Обычно такая личина «украшена» ухмылкой и пестрым колпаком.

Отдельная вит­ри­на пос­вя­щена мас­кам мек­си­кан­ско­го праз­дни­ка мер­твых. Мексиканцы считают, что в ноябре ду­ши пред­ков воз­вра­ща­ют­ся в семьи, и в знак ува­жения до­мочад­цы пе­реодеваются в усоп­ших.

В фильмах и романах принято показывать палачей в колпаках с прорезями — это такая же выдумка, как и викинги в «рогатых» шлемах. На самом деле, палачи редко скрывали свои лица под маской — им не приходилось опасаться мести со стороны родственников осужденного.

Это — карательные маски. Их могли надевать на граждан, не вписывающихся в моральные представления средневековых граждан. В частности, такая личина одевалась на любителей совать свой нос в чужие дела.

Со средневековьем соседствуют мас­ки из по­пуляр­ных филь­мов ужа­сов. Эта из фильма «V— значит вендетта». Кино рассказывает про дворянина Гая Фокса, в 16 веке участвующего в пороховом заговоре против короля Якова первого. Со времен создания фильма маска остается самым ярким символом протеста и борьбы.

Вос­ток пред­став­ля­ют мас­ки япон­ско­го те­ат­ра. Но, зародившегося в 14 веке. Лицо актера в маске не могло выражать эмоций, поэтому все чувства выражались с помощью освещения, поворотов головы, движений тела.