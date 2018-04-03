В Дак Лаке построят кофейный городок (фото) (видео)

Компания Trung Nguyen Legend Group собирается возвести в столице Дак Лака Буонметхуоте «Кофейный городок», который, по утверждению архитекторов, станет первой экологической зоной во Вьетнаме 28 марта компания приступила к строительству зоны стоимостью $90,9 млн и площадью 45,45 гектаров. Из них 10,96 гектаров будет отведено под жилые зоны, которые, как обещают разработчики проекта, будут возведены в соответствии с зодческими традициями малых народностей Дак Лака и будут рассчитаны примерно на 5 000 жильцов. Помимо этого, «Кофейный городок» будет включать в себя школы, больницы, парки и зеленые насаждения, значительную часть которых будут занимать кофейные деревья. Один из объектов — музей кофе — уже построен и будет открыт для посетителей в ноябре. Заведение может похвастаться коллекцией из 10 000 предметов, подаренных музею немецким любителем кофе и коллекционером Йенсом Бургом.

Как рассказал глава управления проектами Trung Nguyen Фам Ти Дьеп Чанг, «Кофейный городок» находился в разработке с 2006 года, но из-за некоторых задержек, строительство началось только сейчас. Завершится оно, по планам, к 2020 году.

Источник: Saigoneer