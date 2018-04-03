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В Благовещенском линейном отделе подведены итоги оперативно-профилактической операции «Подросток»
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В Благовещенском линейном отделе подведены итоги оперативно-профилактической операции «Подросток» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В период с 19 по 28 марта 2018 года на участке обслуживания Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте проводилась оперативно-профилактическая операция «Подросток», направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления лиц, занимающихся вовлечением несовершеннолетних в занятие антиобщественной деятельностью, в распитие спиртных напитков и в употребление табака, профилактики травматизма.
В ходе проведения операции инспекторским составом группы ПДН Благовещенского ЛО МВД России на транспорте за совершение административных правонарушений выявлено 14 подростков. С несовершеннолетними проведены профилактические беседы. Все выявленные несовершеннолетние переданы законным представителям.
За совершение правонарушений к административной ответственности привлечены 8 подростков, из которых 7 по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неустановленном месте) и один по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).
В ходе рейда по неблагополучным семьям, сотрудниками группы ПДН Благовещенского ЛО, совместно с главным специалистом отдела по охране детства в г. Благовещенске проведен рейд по неблагополучным семьям состоящих на контроле в органах опеки и попечительства г. Благовещенска. В ходе данного мероприятия посещены семьи по месту жительства, родители которых ненадлежащим образом исполняют обязанности по обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей. На момент посещения одной из семей, в которой проживают 3 несовершеннолетних детей: 2013 г.р., 2014 г.р., 2015 г.р., в квартире выявлен ряд недостатков, препятствующих полноценному проживанию несовершеннолетних в семье: повсюду разбросаны грязные детские вещи, в не достаточном количестве имеются продукты питания, принадлежности для сна и отдыха несовершеннолетних в неудовлетворительном состоянии, в квартире стойкий запах табачного дыма, не убрано. С родителями проведены профилактические беседы, в отношении их составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте
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