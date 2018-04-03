В России станет больше обязательных прививок

Расширение национального календаря прививок активно обсуждалось представителями правительства РФ в последние дни марта.

Первое предложение прозвучало из уст зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец на заседании экспертной группы «Здоровый ребенок» при координационном совете при правительстве РФ по проведению в стране Десятилетия детства. Голодец напомнила, в частности, что из-за ветрянки в детских садах закрываются целые группы, и этого можно было бы избежать с помощью прививок.

А два дня спустя на итоговой коллегии Министерства здравоохранения министр Вероника Скворцова выразила надежду, что с 2020 года в национальный календарь прививок будут дополнительно включены вакцинация от ротавирусной и гемофильной инфекций, ветряной оспы, «а затем — и от других инфекций», добавила министр.

Сегодня в национальный календарь прививок входит вакцинация от 13 заболеваний: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, гепатит В, полиомиелит, эпидемический паротит («свинка»), грипп, менингококковая, пневмококковая и гемофильная инфекции. Против последней прививают только младенцев из групп риска или по эпидемиологическим показаниям, а с 2020 года прививку планируют сделать обязательной для всех. То же касается и пневмококковой инфекции. Министр отметила, что в 2017 году от нее стали чаще прививать детей и взрослых из групп риска — и это тут же привело к значительному снижению смертности от пневмоний (на 19% за один только 2017 год).

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