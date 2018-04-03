Ещё
В России станет больше обязательных прививок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России станет больше обязательных прививок 

Доктис 42 минуты назад
Расширение национального календаря прививок активно обсуждалось представителями правительства РФ в последние дни марта.
Первое предложение прозвучало из уст зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец на заседании экспертной группы «Здоровый ребенок» при координационном совете при правительстве РФ по проведению в стране Десятилетия детства. Голодец напомнила, в частности, что из-за ветрянки в детских садах закрываются целые группы, и этого можно было бы избежать с помощью прививок.
А два дня спустя на итоговой коллегии Министерства здравоохранения министр Вероника Скворцова выразила надежду, что с 2020 года в национальный календарь прививок будут дополнительно включены вакцинация от ротавирусной и гемофильной инфекций, ветряной оспы, «а затем — и от других инфекций», добавила министр.
Сегодня в национальный календарь прививок входит вакцинация от 13 заболеваний: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, гепатит В, полиомиелит, эпидемический паротит («свинка»), грипп, менингококковая, пневмококковая и гемофильная инфекции. Против последней прививают только младенцев из групп риска или по эпидемиологическим показаниям, а с 2020 года прививку планируют сделать обязательной для всех. То же касается и пневмококковой инфекции. Министр отметила, что в 2017 году от нее стали чаще прививать детей и взрослых из групп риска — и это тут же привело к значительному снижению смертности от пневмоний (на 19% за один только 2017 год).
Читайте также:
Появится российская вакцина от пневмококка
Доктис: последние новости
Звездные повара помогут людям с заболеваниями почек Полугодовалые дети - самые красивые Разделы для вегетарианцев побуждают выбирать мясные блюда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение