Лучшие из «Поющего города» узнают секреты ненецких шаманов

В Тюмени на озере Андреевском 3 апреля проходит встреча победителей фестиваля «Поющий город» с ненецким художником, уроженцем Ямала, этнографом, исследователем Леонидом Ларом.

«В археологическом музее заповеднике на озере Андреевском есть возможность погрузиться в удивительный мир духовной культуры ненецкого народа. Мы демонстрируем посетителям экспозиции «Из глубины веков» и «Обрядовая культура народов Севера». Традиционная религиозно-обрядовая жизнь ненцев сложная, развитая, складывавшаяся на протяжении тысячелетий система, это целый мир. Она состоит из ритуального поведения участников обряда, элементов материальной культуры в виде еды, одежды, атрибутики и речевого поведения в словесном и музыкальном выражении», — говорит Леонид Лар.

Его рассказ о жизни ненецких шаманов ребята слушают с большим интересом. Ему есть чем поделиться со слушателями. Леонид Лар десятки раз побывал в этнографических экспедициях на Ямале. Изучал особенности ямальского оленеводства, а также охоты и рыболовства. Исследователь в своих трудах подробно описывал жилище, национальную одежду, головные уборы, обувь ненцев. Собрал материал по родовым пережиткам, религиозным представлениям, погребальным обрядам. Собранные во время экспедиционных поездок обширные уникальные материалы послужили основным источником при создании монографий «Шаманы и Боги», «Мифы и предания ненцев Ямала», «Культовые памятники Ямала. Хэбидя’Я».

В апреле у Леонида Лара него запланированы встречи с жителями Тюмени. Будучи представителем культуры и традиций северного народа во время поездок по Ямалу он запечатлел оригинальные сюжеты жителей тундры, пейзажи и удивительные мифологические образы в своих картинах. Гости смогут задать вопросы и познакомиться с удивительной биографией и творчеством знаменитого исследователя Севера.