В Ижевске российские немцы отметили Пасху

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Российские немцы 1 апреля отметили Пасху 1апреля. Когда православные христиане отмечали Вербное воскресенье, христиане западного обряда уже встречали один из важнейших праздников.

В Доме Дружбы народов состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра Российских немцев. По мнению председателя центра, такие мероприятия имеют не только религиозный смысл, но и способствуют развитию интереса к культуре российских немцев.

Концерт завершился чаепитием с традиционными блюдами российских немцев.