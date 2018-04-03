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В Ижевске российские немцы отметили Пасху
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В Ижевске российские немцы отметили Пасху 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Российские немцы 1 апреля отметили Пасху 1апреля. Когда православные христиане отмечали Вербное воскресенье, христиане западного обряда уже встречали один из важнейших праздников.
В Доме Дружбы народов состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра Российских немцев. По мнению председателя центра, такие мероприятия имеют не только религиозный смысл, но и способствуют развитию интереса к культуре российских немцев.
Концерт завершился чаепитием с традиционными блюдами российских немцев.
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