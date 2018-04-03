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В Псков пройдет концерт памяти кузнеца, реставратора, барда Евгения Вагина
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В Псков пройдет концерт памяти кузнеца, реставратора, барда Евгения Вагина 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Концерт памяти трагически погибшего в ночь на 3 февраля кузнеца, реставратора, барда Евгения Вагина «Между небом и землей» состоится в актовом зале Псковской областной библиотеке 14 апреля, сообщили в пресс-службе библиотеки. Начало — в 14:00. Песни трагически погибшего барда исполнят псковские музыканты.
Евгений Вагин родился в Пскове 4 июня 1959 года. Окончил политехнический институт, обучался в ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря по специальности «художник-реставратор по металлу». Также Евгений Вагин был учеником знаменитого псковского кузнеца, художника и реставратора Всеволода Смирнова.
Художественной ковкой занимался с 1988 года, участвовал в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах, был организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.
Помимо прочего, Евгений Вагин был автором и исполнителем песен. В 2015 году его песню «Война» исполнила Алла Пугачева, а затем эта песня стала строевой в 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии.
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