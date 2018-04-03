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«Параметрические животные» и «Лесной царь»: в трех зонах Краснодара установят лучшие арт-объекты
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«Параметрические животные» и «Лесной царь»: в трех зонах Краснодара установят лучшие арт-объекты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с ведущими художниками, дизайнерами и архитекторами города. Они представили 14 лучших работ, составивших каталог лучших арт-объектов для благоустройства. Во время общения прошла презентация каждого из проектов-победителей, также обсудили возможные места размещения композиций, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По словам директора «Типографии» Олега Сафронова, на конкурс пришло более 100 эскизов, в результате были отобраны 14 лучших. При подведении итогов учитывалась оценка профессионалов и личное мнение жителей города.
В число победителей вошли: «Draped data» Владимира Омутова, «Березы» Виктора Линского, «Точка» Михаила Смаглюка, «Параметрические животные» Натальи Машталир и Романа Санкова, «Лесной царь» группировки ЗИП, «JEWELLERY» Валерия Казаса и другие работы.
Среди возможных мест размещения объектов — бульвар «Дальний», сквер «Вишняковский», а также аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края. Следующим этапом станет окончательное определение очередности изготовление работ и места их установки.
Напоминаем, что в конце марта мэр Краснодара поручил проконтролировать благоустройство пяти зеленых зон, отобранных жителями в ходе голосования, прошедшего вместе с выборами президента.
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