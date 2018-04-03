Как на Дону накормят иностранных болельщиков ЧМ-2018

— Как радушные и гостеприимные хозяева, мы намерены предложить гостям все самое лучшее, создать для них атмосферу комфорта и доброжелательности, чтобы каждый чувствовал себя в Ростове-на-Дону как дома, — рассказал заместитель министра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев.

Центром гастрономического притяжения станут два «полюса»: знаменитый Левбердон — вереница ресторанов, раскинувшихся на левом берегу Дона, где, собственно, и находится новый стадион «Ростов-Арена», и исторический центр города. В центре мегаполиса для фанатов даже разработали туристический маршрут «Барная миля», пройдя по которому, болельщики побывают во всех питейных заведениях старого города. В каждом своя кухня, интерьер и, конечно, традиции. К примеру, в одном из них всегда можно отведать горячий и ароматный арабский кус-кус с бараниной или греческий салат с нежным сыром собственного приготовления.

В десятке километров от Ростова располагается село Чалтырь, признанная шашлычная столица юга России. Здесь находится 130 заведений общепита, которые могут принять одновременно более десяти тысяч человек. При этом население армянского села гораздо меньше. То есть на одного селянина здесь приходится три посетителя ресторана.

— Наши предки много путешествовали и учились готовить самые вкусные блюда разных народов. Тайны своего мастерства они передали нам. Любой посетитель — для нас гость, и потому получит все, что пожелает. Есть у нас и своя фишка — кисломолочный мацони. Мы готовим его буквально за несколько часов перед тем как поставить на стол. Только так он получается нежным и тягуче-приятным, при этом сохраняет все полезные свойства, — рассказывает победитель IV Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia-2016 Сергей Хрхрян.

На Левбердоне ждут своих посетителей кашевары-казаки. Они смогут сделать традиционный кулеш даже из топора, но лучше всего им удаются шашлыки из свинины. Здесь, кстати, готовят самые большие в России шашлыки, по крайней мере, в этом уверены их создатели.

— Любой шашлычник знает не менее 40 рецептов маринования мяса. Посетитель еще только подходит к мангалу, а мы уже знаем, какой последует заказ: шейка, ребрышки или лопатка. Чаще всего просят приготовить шашлык на косточке. Для него нужен особый маринад. Всех ингредиентов не назову — профессиональный секрет, скажу только, что его основа — гранатовый сок. Он придает мясу нежный розовый цвет и необычный вкус, — рассказывает мастер-шашлычник Владимир Новиков

Отдельный раздел путеводителя — винная карта, в которой собраны все горячительные напитки Дона. Несмотря на то что лидерами в виноделии на юге традиционно считаются Кубань и Крым, ростовским производителям тоже есть что предложить гостям. Неслучайно фестивали виноградарства и виноделия в хуторе Пухляковском ежегодно собирают десятки тысяч туристов со всей России.

Комментарий

— Ростовская область активно работает в сфере туризма: инвестируются значительные средства в инфраструктуру, недавно введен в строй новый аэрокомплекс Платов, ведется активное строительство гостиниц и подготовка индустрии гостеприимства в целом, разработано специальное футбольное туристическое «меню». Приятно наблюдать, как меняется город. Все знают левый берег Дона, где можно хорошо отдохнуть и вкусно поесть. Ростов — город с богатой историей, современный, комфортный и гостеприимный. И безопасный, что очень важно для иностранных граждан. Когда мы приглашаем зарубежный гостей, мы акцентируем их внимание на безопасности посещения нашей страны в период чемпионата мира по футболу-2018.

Фальшивый Забивака

До начала чемпионата мира по футболу остались считанные месяцы. Недобросовестные предприниматели, зарабатывающие на контрафакте, еще год назад начали налаживать каналы ввоза товаров с поддельной символикой FIFA.

Ольга Шамраева. — Если в 2016 году выявлено 108 контрафактных настольных игр «Футбол», то в 2017-м — 1 534 единицы контрафакта. Чаще всего везут мячи, кружки, футболки, кепки, чехлы для телефонов и настольные игры. Сумки и рюкзаки, в которых носят спортивную одежду, — тоже очень популярный вид контрафакта. Основная часть такой продукции поступает из стран Юго-Восточной Азии, — сообщила официальный представитель Южного таможенного управления

В общей сложности таможенники предотвратили ущерб правообладателям на 472 миллиона рублей. Отметим, что в России существует Таможенный реестр, где правообладатель может зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности, после чего законность пересечения границы товарами с этой маркировкой будет отслеживаться таможенниками. Сейчас 14 товарных знаков FIFA включены в реестр. Это не только сам логотип FIFA, но и разные варианты написания товарного знака. Например, как товарный знак зарегистрирована фраза на английском языке «World Cup-2018» или на русском языке «Чемпионат мира по футболу FIFA». «Russia-2018» — тоже товарный знак. Все варианты его написания можно увидеть на сайте Федеральной таможенной службы.

Защищено и изображение кубка, который получит победитель чемпионата. Любой товар с этими надписями и изображениями, не имеющий отношения к FIFA, тут же будет конфискован таможенниками. Кроме того, сотрудники таможни не рекомендуют закупать сувениры по интернету, так как большинство сайтов специализируется на почтовых отправлениях с контрафактом. Причем интернет-сувениры зачастую даже дороже оригинальной продукции в магазинах и туристических центрах. К примеру, пивная кружка с символикой FIFA и надписью Rostov-on-the-Don обойдется при электронном заказе в 180 рублей, тогда как в ростовских супермаркетах ее можно купить за 130 рублей.