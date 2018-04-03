Ещё
Милла Йовович добралась до «Райских холмов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милла Йовович добралась до «Райских холмов» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Милла Йовович («Обитель зла»), Джереми Ирвин («Боевой конь»), Алфи Аллен («Игра престолов») и Аквафина («Безумно богатые азиаты») пополнили актерский состав научно-фантастического триллера «Райские холмы».
Эмма Робертс («Американская история ужасов»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Даниель Макдональд («Леди Бёрд») ранее подтвердили свое участие в проекте.
В центре сюжета окажется Ума (Робертс), дочь магната, совершившего самоубийство после того, как его компанию поглотила корпорация безжалостного миллиардера Сона Прескотта. Прескотт намерен жениться на Уме, но сначала отправляет ее на принудительное лечение в санаторий «Райские холмы». Там проводят эксперименты над ее разумом, уничтожают личность, пытаясь превратить Уму в безвольную куклу. Гонсалес сыграет пациентку клиники Амарну, которая подбивает Уму совершить побег из этого кошмара.
Съемки режиссерского дебюта Элис Вэддингтон начнутся в ближайшее время в Испании.
Киноафиша: последние новости
Трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада» Фотофорум расскажет об особенностях съёмки фильма на фотокамеру Эван Рейчел Вуд сыграет дочь аферистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение