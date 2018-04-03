Милла Йовович добралась до «Райских холмов»

В центре сюжета окажется Ума (Робертс), дочь магната, совершившего самоубийство после того, как его компанию поглотила корпорация безжалостного миллиардера Сона Прескотта. Прескотт намерен жениться на Уме, но сначала отправляет ее на принудительное лечение в санаторий «Райские холмы». Там проводят эксперименты над ее разумом, уничтожают личность, пытаясь превратить Уму в безвольную куклу. Гонсалес сыграет пациентку клиники Амарну, которая подбивает Уму совершить побег из этого кошмара.

Съемки режиссерского дебюта Элис Вэддингтон начнутся в ближайшее время в Испании.