Милла Йовович добралась до «Райских холмов» 

Милла Йовович («Обитель зла»), Джереми Ирвин («Боевой конь»), Алфи Аллен («Игра престолов») и Аквафина («Безумно богатые азиаты») пополнили актерский состав научно-фантастического триллера «Райские холмы».
Эмма Робертс («Американская история ужасов»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Даниель Макдональд («Леди Бёрд») ранее подтвердили свое участие в проекте.
В центре сюжета окажется Ума (Робертс), дочь магната, совершившего самоубийство после того, как его компанию поглотила корпорация безжалостного миллиардера Сона Прескотта. Прескотт намерен жениться на Уме, но сначала отправляет ее на принудительное лечение в санаторий «Райские холмы». Там проводят эксперименты над ее разумом, уничтожают личность, пытаясь превратить Уму в безвольную куклу. Гонсалес сыграет пациентку клиники Амарну, которая подбивает Уму совершить побег из этого кошмара.
Съемки режиссерского дебюта Элис Вэддингтон начнутся в ближайшее время в Испании.