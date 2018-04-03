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Академический хор ветеранов приглашает вспомнить славные страницы истории
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Академический хор ветеранов приглашает вспомнить славные страницы истории 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
6 апреля в «Меридиане» сводный хор старшего поколения и молодежи прославит город-герой Москву.
В концерте «Дорогие мои москвичи» прозвучат хоровые произведения и песни, посвященные столице. В песнях будут представлены разные события, связанные с историей Москвы. С древних времен столица воплощает в себе сакральный для народа смысл и имеет особое значение. Гордость москвичей за свой любимый город выразят в своем выступлении участники Московского городского творческого коллектива «Академический хор ветеранов войны и труда». Руководитель и дирижер хора — заслуженный работник культуры России Елена Юрьевна Ульянова. Время проведения: 6 апреля в 14:00 Место: фойе Большого зала Вход: свободный.
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