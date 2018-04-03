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В Московском дворце пионеров прошел фестиваль русской культуры
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В Московском дворце пионеров прошел фестиваль русской культуры 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
На Юго-Западе Москвы прошел фестиваль русской традиционной культуры «Вербное Воскресенье». Во дворце пионеров на Воробьевых горах собрались лучшие фольклорные коллективы России.
В числе традиций пасхального фестиваля в ЮЗАО — проведение мастер-классов по народным промыслам по игре на гармошке и балалайке, а так же шествие с веточками вербы — с закличками весны. А еще можно было изготовить пасхальные сувениры, а так же сыграть традиционные народные игры, которые представляли Елизавета и Семен Тройковы. Супруги показывали, как играть мельницу, тавлеи (подобие шахмат), дома счастья, бирюльки.
Елизавета и Семен участвуют в деятельности студии живой истории «Хронотоп», в которой воссоздают элементы народного быта былых времен. Семен — специалист IT-отрасли, а фольклор для него — занятие для души. Наши корни, считают супруги, необходимо знать. Елизавета напомнила стихи Михаила Матусовского: Родина начинается с песен, которые пела нам мать — и в любых испытаниях их у нас никому не отнять. Дочь Елизаветы и Семена Наталья занимается в Московском дворце пионеров в фольклорно-этнографической студии «Оберег», под руководством Елены Борониной, человека, благодаря которому фестиваль «Вербное воскресенье» и возник. Разные поколения участников студии занимаются изучением традиционных песен, плясок, игр, бытовавших в Московской губернии в XIX — начале XX веков.
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