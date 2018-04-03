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В Вологодской области закуплена новейшая техника для реанимации новорожденных
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В Вологодской области закуплена новейшая техника для реанимации новорожденных 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Новые открытые реанимационные системы для новорожденных поступили в роддом медсанчасти «Северсталь» в Череповце. С помощью новейшего оборудования специалисты будут помогать малышам, появившимся на свет с трудностями.
Как сообщает областной департамент здравоохранения, новая система представляет собой легко трансформирующийся столик. Сверху оборудованы нагревательные элементы, которые помогают согреть малыша в первые секунды жизни.
«Сразу после рождения и перерезания пуповины младенца укладывают на подогретый универсальный стол. Новая система автоматически настраивается на ребенка. Температура тела измеряется путем расположения сенсорного датчика на коже ребенка. Мы задаем необходимую температуру, а система автоматически начинает обеспечивать благоприятный температурный режим, не перегревая и не охлаждая маленького пациента», — пояснила и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии (для новорожденных) Ксения Фролова.
Если температурный режим нарушается, аппарат тут же оповестит врачей об этом. Еще одно достоинство новой реанимационной системы — удобство в использовании. Стол можно трансформировать в зависимости от поставленных задач, аппарат принимает несколько различных положений. Все это упрощает работу врачей в случае необходимости реанимации младенца.
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