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Где смотреть отмечание Пасхи в Новосибирске на ТВ
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Где смотреть отмечание Пасхи в Новосибирске на ТВ 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Включение в эфир с пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора Новосибирска состоится на телеканале ОТС в 23.45 по новосибирскому времени. Показ будет вестись до 2.00. Еще раньше, в 23.00, телеканал покажет религиозную передачу «Великое чудо Серафима Саровского».
В 23.30 субботы в православных храмах состоится предпасхальная молитва — полунощница, после которой начнутся крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. На 12.00 воскресенья намечен Пасхальный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора. Первое подобное шествие в честь Пасхи состоялось в 2016 году.
Уже в субботу начнется освящение куличей, которое продолжится утром 8 апреля в день Святого Воскресения Господня. Освящение начнется во второй половине субботы, в 15 часов, однако отдельные храмы устанавливают собственное время, и ознакомиться с ним стоит заранее.
Пасхальное меню — это не только крашеные яйца и нарядные куличи с изюмом. Народная традиция предлагает множество блюд, ведь Пасха — это еще и выход из продолжительного поста, когда, наконец, можно позволить себе некоторые излишества. Обзор лучших видеорецептов — в материале VN.ru.
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