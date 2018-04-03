Где смотреть отмечание Пасхи в Новосибирске на ТВ

Включение в эфир с пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора Новосибирска состоится на телеканале ОТС в 23.45 по новосибирскому времени. Показ будет вестись до 2.00. Еще раньше, в 23.00, телеканал покажет религиозную передачу «Великое чудо Серафима Саровского».

В 23.30 субботы в православных храмах состоится предпасхальная молитва — полунощница, после которой начнутся крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. На 12.00 воскресенья намечен Пасхальный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора. Первое подобное шествие в честь Пасхи состоялось в 2016 году.

Уже в субботу начнется освящение куличей, которое продолжится утром 8 апреля в день Святого Воскресения Господня. Освящение начнется во второй половине субботы, в 15 часов, однако отдельные храмы устанавливают собственное время, и ознакомиться с ним стоит заранее.