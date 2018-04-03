Ямал сменил руководителя представительства в Зауралье

Елена Рудовская сменила Валерия Рязанова, развивавшего отношения между двумя субъектами УрФО в течение 20 лет.

Валерий Рязанов в ходе встречи отметил, что товарооборот между Зауральем и Ямалом за эти годы вырос со 100 млн рублей до 5 млрд рублей в 2017 году. Он же подчеркнул, что у него достойный преемник: на посту заместителя Елена Рудовская проработала 15 лет.

Елена Рудовская заверила, что все совместные программы и наработки органов исполнительной власти Зауралья и Ямала сохранятся. В 2018 году продолжит работу лагерь «Патриот Ямала», пройдет слет казачьих классов, жители ЯНАО будут лечиться в Курганской области. Новым направлением станет развитие отношений с Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба правительства Курганской области