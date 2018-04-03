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Ямал сменил руководителя представительства в Зауралье
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Ямал сменил руководителя представительства в Зауралье 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Елена Рудовская сменила Валерия Рязанова, развивавшего отношения между двумя субъектами УрФО в течение 20 лет.
Валерий Рязанов в ходе встречи отметил, что товарооборот между Зауральем и Ямалом за эти годы вырос со 100 млн рублей до 5 млрд рублей в 2017 году. Он же подчеркнул, что у него достойный преемник: на посту заместителя Елена Рудовская проработала 15 лет.
Елена Рудовская заверила, что все совместные программы и наработки органов исполнительной власти Зауралья и Ямала сохранятся. В 2018 году продолжит работу лагерь «Патриот Ямала», пройдет слет казачьих классов, жители ЯНАО будут лечиться в Курганской области. Новым направлением станет развитие отношений с Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан.
Фото: пресс-служба правительства Курганской области
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