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Панкова возмутила вялая реакция музейщиков на юбилей Петрова-Водкина
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Панкова возмутила вялая реакция музейщиков на юбилей Петрова-Водкина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин готовится к предстоящему юбилею великого земляка — Кузьмы Петрова-Водкина. Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.
Парламентарий напомнил соотечественникам, что 140-лет со дня рождения художника исполнится 5 ноября, подготовка празднования юбилея уже началась. Вячеслав Володин проводит встречи с творческими работниками. А вот вялая реакция на предстоящую дату музейщиков госдепа насторожила.
— Изучил афиши местных музеев, в Саратовской области по-видимому об этом забыли, либо не хотят вспоминать. Нашел информацию о конференции проводимой в Хвалынске. Правда, проезд и проживание за счет участников. Если мы говорим о нашей области, как о культурной столице— позвольте, делаем как варвары. Несомненно, и культура, и образование в руках зампреда и министра профильного. Правду скажешь — друга потеряешь. А слабость и не способность или не желание чиновников работать, прикрывать нельзя. А где общественность, где те, кто по контромаркам ходят на все спектакли, боясь рубль свой, или не свой потратить? Разве Радаев сможет или обязан за них всех тащить этот груз?
Панков заинтриговал поклонников своего блога, намекнув, что Володин готовит для области приятные сюрпризы.
— Напомню и другое. Проекты «Поехали», «Высота», " Хвалынские пленэры" область в этом году взяла на себя. Вопрос, как на каком уровне это пройдет? Думаю — должно на высоком уровне. А иначе, зачем тогда регион просил Володина отдать это области? Уверен, губернатор разберется и с чиновниками, и с проектами, и с общественниками. Интересно другое, что задумал Володин?
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