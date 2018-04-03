Парламентарий обещал помочь саратовцам организовать празднование Пасхи

Депутат Саратовской городской Думы Сергей Агапов провел в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района прием граждан. Люди обращались по разным вопросам. Просили устроить детей в садик, навести порядок на улицах, построить новые спортивные площадки на территории округа.

Ветеран труда завода Автономных источников тока пришла на прием с вопросом о получении путевки на очередное санаторно-курортное лечение. Предыдущую программу реабилитации и оздоровления женщина прошла четыре года назад, на данный момент врачи рекомендуют повторить курс. Депутат пообещал помочь заявительнице и взял данный вопрос на контроль.

Представитель Центра социального обслуживания населения Заводского района попросил о помощи в проведении пасхальных праздников. Городской парламентарий пообещал не только помочь в организации праздника, но и приобрести куличи для социально незащищенных граждан своего округа.

— Очень приятно, что горожан волнуют не только вопросы личного характера. Люди, записавшиеся на приём, руководствовались и общественными интересами. По проблемным ситуациям, которые обозначили посетители, будут сделаны необходимые запросы. Принятые решения по каждому вопросу будут доведены заявителя, — отметил гордеп.