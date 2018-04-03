Неравнодушные. О волонтерстве и социальном предпринимательстве

Всероссийский форум «Россия — страна возможностей» в Москве объединил 6 500 человек со всей страны, в том числе 12 активистов из Югры, задействованных в самых разных сферах — от волонтёрства до социального предпринимательства. Слышен ли голос севера? И что нового можно узнать о нас самих и других россиянах, побывав на таком мероприятии — в материале корреспондента АиФ-Югра

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Сергей Сергеев из Нижневартовска — лидер региональной общественной организации «Эра молодёжи». Ему слегка за 20, и за его плечами — сильная и собранная команда, в которой действует правила трёх «П»: понять, принять и поддержать человека таким, какой он есть.

«Ареал нашей работы достаточно широкий — мы посещаем детский сад «Аистёнок», где играем с детьми, рассказываем им о правилах дорожного движения, помогаем с организацией спортивных мероприятий в нашем городе, участвуем в военно-патриотических акциях, проводим мастер-классы для молодёжных лидеров», — рассказывает Сергей, пока мы едем в гостиницу «Космос» из аэропорта вместе с ребятами из Хакассии, Татарстана и Камчатки.

Я, Екатерина Лосецкая, еду на форум как журналист-общественник и лидер проекта «Спаси жизнь ребенку с лейкозом», он направлен на популяризацию знаний о Национальном регистре доноров костного мозга и югорских детях с лейкозом, ожидающих донора после химиотерапии.

«Однажды к нам в редакцию пришла бабушка Татьяна Пермякова из Нягани и рассказала о своей шестилетней внучке Даше Халтуриной. Можно было написать одну статью и забыть, но борьба за конкретную жизнь вдохновила меня на создание цикла статей, а потом и создание полноценного проекта «РусФонда», получившего грант Всероссийского форума «Территория смыслов» как лучший медиа-проект 2016 года. С 2015 года кровь на типирование в Югре сдали свыше 3 000 человек и 13 из них стали реальными донорами для детей», — рассказываю я соседке по комнате Марине Нурслямовой из небольшого города Горноалтайска.

Ей 32 года, и два года назад она открыла частный детский сад. Будучи социальным предпринимателем, выиграла всероссийский грант на сумму 500 тысяч рублей. Спрашиваю, страшно ли открывать такой бизнес в нашей стране? Она отвечает, что, конечно, заложены и квартира, и машина, на руках — шестилетняя дочь с пороком сердца, но у нее есть характер, а у жителей ее городка — острая потребность в детском учреждении с качественным предоставлением услуг. Так что, она надеется на лучшее.

Дело жизни

Кстати, о наших югорских социальных предпринимателях многие участники форума «Россия — страна возможностей» узнали из документального фильма «Дело жизни. Югра» — его транслировали на одной из площадок. Герои фильма — социальные инноваторы, добрые, открытые люди, которые смогли изменить жизнь людей к лучшему.

Ольга Аминева из Сургута помогает глухим и слабослышащим детям обрести или вернуть слух. «Звуки помогают развитию личности и души, ведь человек с нарушенным слухом не слышит пения птиц, голоса мамы. Самая большая благодарность для меня — это успехи детей, счастье, что смогла им помочь. В этом мире должно восторжествовать добро!» — уверена Ольга Аминева.

Еще одной героиней фильма стала Ирина Токарева из Сургута. Югорчанка помогает детям с аутизмом. Сегодня, по статистике, 1 из 100 детей рождается с таким диагнозом. Ирина Токарева реализует 2 проекта, в том числе по социальной адаптации детей с аутизмом. За более чем 10 лет деятельности в этой сфере ей приходилось сталкиваться и с финансовыми трудностями, и с критикой. Она пояснила, что же помогает ей не останавливаться на достигнутом и продолжать начатое «дело жизни»: «Отзывы родителей, результаты и успехи детей… Я знаю, что это надо делать, и знаю, как!».

А например, Константин Щербинин из Мегиона вместе с женой-помощницей создал пансионат для пожилых. Предприятие поддерживает престарелых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без помощи родственников. В пансионате бабушек и дедушек окружают заботой, вниманием, домашним теплом, обеспечивают должный уход и уют. Сегодня в пансионате проживает 13 человек из возможных 16. «Я всегда ставлю себя на их место. Мы очень привязались к нашим подопечным, стали, как одна семья. И они относятся к нам с открытой душой, доверяют, ведь их невозможно обмануть», — говорит Константин Щербинин.

Олег Пискунов из Сургута — основатель детской футбольной школы. По его мнению, сегодня молодые люди ищут лёгких путей для получения средств, стремятся быстро разбогатеть, покупают акции, занимаются сетевым маркетингом. «Социальное предпринимательство — это живое дело, где хочется делать всё больше, и ты получаешь обратную связь, и прибыль тоже. Я два месяца вынашивал эту идею, преодолел все трудности», — рассказал Олег Пискунов в фильме.

Помогают не только деньги

Конечно, для многих из нас, кто занимается социальной сферой, была важна встреча с Владимиром Путиным , который пообещал, что в нашей стране будут поддерживать социальные проекты и увеличивать гранты для волонтёрских направлений. Интересной и яркой была беседа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о внешней и внутренней политике государства. Невероятной была встреча с кинорежиссёром Андреем Кончаловским , а также создателями и актёрами фильма «Движение вверх».

И всё же лично меня больше впечатлила встреча с ребятами-программистами из Чечни, которые занимаются реабилитацией детей-инвалидов с помощью специальных игр, требующих от малышей внимания и необходимости правильно держать руки и голову. На немного бестактный вопрос моей коллеги: не скрывают ли на Кавказе детей с отклонениями, парни ответили с улыбкой, что нет, наоборот, таким семьям государство и общество старается помочь. И я в который раз удивилась, как мало мы знаем друг о друге. Как мало мы знаем о том, как проходит абилитация инвалидов, например, в Ярославле. Кто-то скажет, что это и не важно, главное, что у нас в округе. Но без знания о проектах друг друга непонятно, отстаём мы или идём впереди всех. Да, в социальной сфере Югра — одна из первых, но нам есть чему поучиться у более бедных регионов, где зачастую нет хорошей поддержки от властей, но есть много неравнодушных людей.