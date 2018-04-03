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Бокс-офис России: «Первый игрок» прогнал кайдзю
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Бокс-офис России: «Первый игрок» прогнал кайдзю 

Ivi.ru 2 часа назад
Трагедия, которая случилась 25 марта в Кемерово, несомненно отразилась на кассовых сборах России — общая касса проката упала до шести сотен миллионов рублей. Кому-то из зрителей было объяснимо страшно идти в темный зал, в котором неизвестно что и как с эвакуационными выходами, кому-то кино просто «поперек горла» вставало. И понятно — эта беда не могла пройти мимо и не надсадить внутри.
Но смелые все же нашлись, в основном они сходили на фильм «Первому игроку приготовиться», собравший в стартовый уик-энд 312 миллионов рублей. На втором месте удержался мультфильм «Кролик Питер» со сборами в 101,6 млн А «Тихоокеанский рубеж 2» снизил свои сборы почти в четыре раза и упал на третье место.
Дебютировавшая на прошлой неделе драма «Я сражаюсь с великанами» собрала 4,9 миллиона и успела только на последнюю строчку топ-10.
Данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 29 марта по 1 апреля 2018 года выглядят так:
Первому игроку приготовиться — 312 млн  Кролик Питер — 101,6 млн (вторая неделя)
Тихоокеанский рубеж 2 — 88,2 млн (вторая неделя)
Каникулы президента — 21,7 млн (первая неделя)
Я худею — 20,9 млн (третья неделя)
Не в себе — 20,3 млн (первая неделя)
Tomb Raider: Лара Крофт — 17,3 млн (третья неделя)
Шерлок Гномс — 8,2 млн (третья неделя)
Тебя никогда здесь не было — 5,5 млн (вторая неделя)
Я сражаюсь с великанами — 4,9 млн (первая неделя)
На этой неделе в российский прокат выходит вторая часть историй о писаре Гоголе «Вий» (первая часть — «Гоголь. Начало» — была тепло встречена зрителями, отдавшими за билеты 444 миллиона), боевик «Жажда смерти» со старым другом Брюсом Уиллисом, драма «Мария Магдалина», ужастик «Винчестер. Дом, который построили призраки» и еще целый букет фильмов, о которых вы, скорее всего, даже не слышали.
Источник: ЕАИС
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