Бокс-офис России: «Первый игрок» прогнал кайдзю

Трагедия, которая случилась 25 марта в Кемерово, несомненно отразилась на кассовых сборах России — общая касса проката упала до шести сотен миллионов рублей. Кому-то из зрителей было объяснимо страшно идти в темный зал, в котором неизвестно что и как с эвакуационными выходами, кому-то кино просто «поперек горла» вставало. И понятно — эта беда не могла пройти мимо и не надсадить внутри.

Но смелые все же нашлись, в основном они сходили на фильм «Первому игроку приготовиться», собравший в стартовый уик-энд 312 миллионов рублей. На втором месте удержался мультфильм «Кролик Питер» со сборами в 101,6 млн А «Тихоокеанский рубеж 2» снизил свои сборы почти в четыре раза и упал на третье место.

Дебютировавшая на прошлой неделе драма «Я сражаюсь с великанами» собрала 4,9 миллиона и успела только на последнюю строчку топ-10.

Данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 29 марта по 1 апреля 2018 года выглядят так:

Первому игроку приготовиться — 312 млн Кролик Питер — 101,6 млн (вторая неделя)

Тихоокеанский рубеж 2 — 88,2 млн (вторая неделя)

Каникулы президента — 21,7 млн (первая неделя)

Я худею — 20,9 млн (третья неделя)

Не в себе — 20,3 млн (первая неделя)

Tomb Raider: Лара Крофт — 17,3 млн (третья неделя)

Шерлок Гномс — 8,2 млн (третья неделя)

Тебя никогда здесь не было — 5,5 млн (вторая неделя)

Я сражаюсь с великанами — 4,9 млн (первая неделя)

На этой неделе в российский прокат выходит вторая часть историй о писаре Гоголе «Вий» (первая часть — «Гоголь. Начало» — была тепло встречена зрителями, отдавшими за билеты 444 миллиона), боевик «Жажда смерти» со старым другом Брюсом Уиллисом , драма «Мария Магдалина», ужастик «Винчестер. Дом, который построили призраки» и еще целый букет фильмов, о которых вы, скорее всего, даже не слышали.

Источник: ЕАИС