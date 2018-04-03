«Поясни за шмот». Тринадцатилетнюю школьницу жестоко избили в Нижнем Новгороде

—Ко мне подошла девушка и начала меня спрашивать, почему я так накрашена (у меня были накрашены только ресницы), — рассказала девочка корреспондентам КстатиНН. — Почему я так одеваюсь, схватила меня за волосы, потянула, поставила практически на колени, начала бить по лицу, по голове, по спине, по шее.

Девочка пыталась защищаться, тогда на нее накинулись остальные члены этой группировки. На месте появился мужчина с собакой, накричал на хулиганок.

— Если бы не он, я не знаю, что бы со мной было, — рассказывает пострадавшая. — Меня начали успокаивать, принесли воды, у меня была истерика.

И тут первая обидчица вернулась и заявила, что из-за пострадавшей девочки сломала ноготь и порвала штаны. А поэтому девочка должна теперь ей тысячу рублей. «Срок оплаты» был назначен три недели, иначе ее обещали поймать и избить «намного хлеще, чем в этот раз».

Кроме того, маленькая хулиганка угрожала девочке, что если та кому-то пожалуется, ее везде найдут и накажут.

Мама девочки от произошедшего в шоке.

— Она позвонила мне, попросила вызвать ей такси, — вспоминает женщина. — Приехала домой вся избитая, заплаканная. Просила не вызывать скорую, потому что боялась, что ее изобьют, убьют.

«Скорую помощь» мама все-таки вызвала, врачи зафиксировали побои. А обидчица между тем в социальной сети писала девочке, чтобы та не подавала заявление в полицию.

Оказывается, юные хозяева жизни таким образом борются с контрафактом и неправильным, по их мнению ношением одежды. Если подросток одет в какую-то вещь, напоминающую фирменную, они требуют показать бирку с товарным знаком, подтверждающим подлинность вещи. Из-за подделок «борцы за справедливость» просто избивают своих ровесников.

Изначально выражение «поясни за шмот» относилось к околофутбольным и политическим субкультурам. Члены этих движений идентифицируют себя по одежде. За наличие вещей «своих» брендов субкультурщики могут спросить у их обладателя, почему он их носит. За неправильный ответ человека, как правило, избивают.

— Они там все такие крутые, — рассказывает школьница. — Все их боятся. И некоторые учителя в курсе этого всего.

Мама девочки говорит, что эта группировка запугивает детей, запрещая им рассказывать об избиениях, угрожая и преследуя.

Оказывается, подобные группировки хулиганов — бич торговых центров.

— Это молодежи здесь постоянно полным-полно, — говорит начальник охраны ТРЦ Олег Гамес. — С шестнадцати часов до девяти вечера просто засилье какое-то этой молодежи. И такие случаи происходят буквально каждый день. Многие покупатели пишут на форумах, что отказываются ходить в торговые центры потому, что там очень много агрессивной молодежи. Боятся покупатели.

— Если собираются большие скопления молодежи, мы вызываем полицию, — говорит старший администратор ТРЦ Светлана Балабанова. — Охрана просит их покинуть здание, но они нагло говорят, что имеют право здесь находиться и не уходят. Они просто игнорируют правила поведения в общественных местах.

Корреспонденты даже нашли в этом ТРЦ тех самых подростков, которые избили девочку. Они бурно обсуждали видеозапись избиения. А сестра одной из участниц драки рассказала, что та «наказана» за то, что ее в пьяном виде забрали в отдел полиции. При этом ее мама по телефону говорит, что дочь «сидит дома и вышивает крестиком картину», а на нее «наговаривают».

При этом в социальный сетях все шире обсуждается волна подобных случаев. Такая вот «борьба за чистоту брэндов».

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