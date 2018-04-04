В Нижнем Новгороде школьники-"фирмачи" бьют сверстников, носящих поддельные шмотки

В Нижнем Новгороде за две недели было зафиксировано два похожих случая с избиением школьников. Причем мотивом нападений становилась внешность потерпевших. Рост агрессии в школьной среде связали с появлением в интернете сообщества, в котором культивируют использование брендовой одежды и травят за «поддельные шмотки».

В середине марта подростки устроили расправу над юношей, который надел на себя штаны расцветки «хаки». А недавно была зверски избита 13-летняя школьница, обидчицам которой не понравилась ее одежда и макияж (на глазах была лишь тушь), сообщает

"Открытый Нижний"

Уже после избиения одна из мучительниц «выставила счет» потерпевшей за сломанный ноготь и поврежденные джинсы. Жертве также пригрозили еще более жестокой расправой в случае, если она расскажет об избиении родителям и напишет заявление в полицию.

В нападении подозреваются ученицы школы N 133. Оказалось, что почти 50 учеников этого учебного учреждения состоят в группе

"Нижегородский кежуал"

в социальной сети «ВКонтакте» (всего у группы более 34 тысяч подписчиков). Это сообщество объединяет молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде: бренд или подделка.

Избиения «за шмот»

Подписчики группы «Нижегородский кежуал» используют особый жаргон, смысл которого раскрыла 13-летняя участница сообщества. «Пояснить за шмот — это значит объяснить, что на тебе надето. Человек носит либо бренд, либо подделку — мы называем ее „паль“. Как пояснить за шмот? Если надет бренд, то нужно показать бирку. Если на ней написана фирма, стоят все логотипы, то тебя не тронут. А если нет, то придется отвечать за паль. Тогда можно и ударить», — отмечает школьница.

По словам девочки, «об этом движении знают все учащиеся ее параллели».

"Есть те, кто спрашивает с одноклассников — они всегда одеваются так, как надо. А есть те, кто надевает на себя паль или одежду других субкультур, таким объясняют, что так делать нельзя", — добавила она.

Тем, кто одевается «не по понятиям», устраивают травлю в соцсети с выкладыванием фотографий. Если объект травли физически крепок и может «дать сдачи», снимки публикуются анонимно. Под фотографиями участники сообщества оставляют оскорбительные комментарии. Они также «обсуждают способы наказания тех, кто не может пояснить за шмот».

Нижегородский психолог Евгений Быстров считает, что в данном случае рано говорить о формировании новой агрессивной субкультуры «фирмачей». «Еще лет 10 назад, когда в городе только появлялись субкультуры, были подобные стычки. Подростки били друг друга за принадлежность к какой-либо группе», — говорит эксперт.

Корнипроисходящего он видит в углубляющемся социальном расслоении российского общества. «Скорее всего те, кто может позволить себе действительно брендовые вещи, считают себя в праве нападать на сверстников с меньшим достатком, — полагает Быстров. — Объясняется это обычной детской обидой: почему я должен платить за бренд, а кто-то покупает такую же вещь, но дешевле, и считается полноценным человеком. К сожалению, уровень финансового благополучия в семье не всегда говорит о нужном воспитании детей. Родители, занятые заработком денег, зачастую не объясняют своим чадам, как поступать хорошо, а как плохо. Я так думаю, что им вообще мало что объясняют».

правоохранительных органах уже заинтересовались интернет-группой, в которой «поясняют за шмот».

Семиклассница избила и ограбила 12-летнюю девочку

Следователи Нижегородской области завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 14-летней девушки. Школьница подозревается в разбойном нападении на малолетнего ребенка.

Девушке грозит десятилетний срок лишения свободы. А ее сообщница, которой на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет, избежит уголовного наказания, передает

со ссылкой на заместителя прокурора Советского района Нижнего Новгорода Владимира Козицына.

Преступление произошло в конце декабря 2017 года. Обвиняемая вместе с младшей подругой вызвали из дома на улицу 12-летнюю девочку, с которой они познакомились через соцсети в интернете.

"Подруги стали вдвоем избивать девочку. А затем обвиняемая, которая била девочку ногами, поднесла к ее голове зажигалку, чиркнула и угрожала, что подожжет ей лицо и волосы", — говорит Владимир Козицын.

Испуганная школьница «отдала нападавшим два телефона — свой и мамин, а также музыкальную колонку, принесенную ею из дома».

Отягчающим обстоятельством было признано то, что семиклассница использовала зажигалку в качестве оружия. Поэтому ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Хотя в этом случае закон предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, школьница, скорее всего, отделается условным сроком.

Собранные обвинительные материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу.