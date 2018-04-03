Австралийский ювелир создает дизайнерские узоры из электрических разрядов

Австралийский ювелир Шон О'Коннел называет себя художником «взаимодействия электричества и вещества». Он уже несколько лет изучает электропроводность различных материалов с эстетической точки зрения. И при помощи авторского оборудования фиксирует причудливый бег электронов, создавая уникальные орнаменты для своих ювелирных изделий. О'Коннел разработал фотоаппаратуру, которая фиксирует след прохождения электрического разряда через произвольный предмет. Не некий отпечаток движения ионов, а то, как естественная энергия течет через вещество, прокладывает себе путь в его структуре, стремясь кратчайшим путем добраться до земли. В этом вся суть — в зависимости от электропроводимости материала может получиться очень причудливый узор.

Более того, художник вывел закономерности и установил, что наличие дефектов, сколов или трещин в структуре проводника серьезно влияет на узор от разряда. Энергия из внешнего источника начинает взаимодействовать с конкретным веществом, кардинально меняя характер своего поведения и движения к цели. Все это открывает широкие просторы для творчества, но О'Коннел говорит, что не подготавливает образцы, а берет уже готовые предметы — ему нравится каждый раз делать мини-открытия.

Свой методы работы австралийский новатор назвал незамысловато «Spark» (искра). Он убежден, что при должной сноровке сможет получить электрический отпечаток практически от чего угодно. Например, он смонтировал на акустических динамиках небольшие зеркала, для отражения лазерных лучей на фотопленку. После чего воспроизвел запись последних слов своей бабушки, и электрический сигнал через звуковые колебания «нарисовал» их узор на пленке.