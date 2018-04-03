В Петербурге молодоженов попросили не вешать замки на мосты

В управлении «Мостротрест» сделали заявление. Специалисты попросили не вешать замки с именами на Пантелеймоновский, Мало-Конюшенный и Театральный мосты. В компании напомнили, что их реконструкцию выполнили только в декабре прошлого года.

Несмотря на установленные запрещающие знаки, замки все равно появляются на конструкциях, нанося им вред. В «Мостротресте» отметили, что с уважением относятся к чувствам влюбленных. Тем не менее, все замки придется демонтировать, потому что мосты являются памятниками культурного наследия.