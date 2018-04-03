Ещё
В Петербурге молодоженов попросили не вешать замки на мосты
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге молодоженов попросили не вешать замки на мосты 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В управлении «Мостротрест» сделали заявление. Специалисты попросили не вешать замки с именами на Пантелеймоновский, Мало-Конюшенный и Театральный мосты. В компании напомнили, что их реконструкцию выполнили только в декабре прошлого года.
Несмотря на установленные запрещающие знаки, замки все равно появляются на конструкциях, нанося им вред. В «Мостротресте» отметили, что с уважением относятся к чувствам влюбленных. Тем не менее, все замки придется демонтировать, потому что мосты являются памятниками культурного наследия.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Группа «Ленинград» выступит на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября В Санкт-Петербурге весенняя дорожная техника приступила к уборке «Иконы должны просветлять». Художник – о церкви, искусстве и вере
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение