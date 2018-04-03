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Инженеры из России создали мимический сканер для кинематографа
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Инженеры из России создали мимический сканер для кинематографа 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Специалисты компании «Карфидов Лаб» разработали конструкцию шлема Nimble — первой российской системы захвата и переноса мимики человека на 3D-персонажа в реальном времени.
Проект ориентирован на производство анимационного и игрового кино, телепередач, компьютерных игр и VR/AR-приложений. Отмечается, что на создание системы Nimble ушло более трёх лет и десятки тысяч долларов США.
Перед инженерами стояла задача спроектировать шлем для съёмки мимики. При этом устройство должно было быть комфортным для длительной эксплуатации. Основные сложности изготовления связаны с тем, что сканирование происходит в условиях активных перемещений человека.
Готовое изделие позволяет производить «сканирование» мимики человека прямо на съёмочной площадке. Данные, полученные со шлема, в режиме реального времени обрабатываются программной частью. Последняя осуществляет визуализацию мимики трёхмерного персонажа непосредственно во время самой съёмки.
Отмечается, что в эргономичном шлеме комфортно работать в течение полного съёмочного дня, что существенно сокращает производственный цикл и ускоряет процесс съёмок.
"Конструкция, которая на первый взгляд выглядит просто и красиво, скрывает в себе новые технические решения российских инженеров в области микроэлектроники. Над ней работали лучшие инженеры города (Москвы — прим.ред.)", — рассказывает Алексей Карфидов, сооснователь «Карфидов Лаб».
Систему Nimble можно использовать в производстве художественного и документального игрового кино, а также в мультипликации и игровой индустрии. Разработка позволяет в режиме реального времени переносить мимику актёра на трёхмерного персонажа, улавливая тончайшие нюансы игры.
"Использование системы захвата и переноса мимики Nimble расширит возможности телеканалов и кинокомпаний, поможет создавать необычный контент и представлять известные программы и фильмы в новом свете", — прокомментировал Дмитрий Шуров, руководитель отдела исследований и разработок студии CGF.
Пилотное тестирование системы прошло в рамках кинопроекта «Напарник»: благодаря использованию системы Nimble мимика народного артиста РФ Сергея Гармаша была перенесена на «компьютерного» ребенка.
С осени разработка продолжается при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Сейчас Nimble задействован в нескольких кинопроектах, в частности в художественном фильме «Конёк-горбунок» и короткометражном анимационном фильме «Реликты».
К слову, ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о роботе-мимике, который распознаёт и копирует человеческие эмоции.
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