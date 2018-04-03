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Праздник «День Аиста» в ЦССВ им. Г. И. Россолимо прошел увлекательно и насыщенно
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Праздник «День Аиста» в ЦССВ им. Г. И. Россолимо прошел увлекательно и насыщенно 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ЦССВ им. Г. И. Россолимо провели «День Аиста». На этом празднике гости увидели концерт, побывали на экскурсиях, а воспитанники Центра стали участниками увлекательных мастер-классов.
На мероприятии присутствовали выпускники и друзья Центра, педагоги, психологи, будущие родители. Ведь «День Аиста» проводят для детей-сирот. Его традиционно организуют два раза в год.
Пришедшим на праздник показали то, как живут воспитанники Центра. Они увидели столовую, игровые комнаты, спальни, кухни для самостоятельного приготовления еды. Также в музее «Москвичи» узнали об истории самого учреждения.
А на концерте были номера не только воспитанников, но и педагогов, выпускников. Завершили представление клоуны Чапик и Чупик. Все увидели мастерство жонглирования и эквилибристки.
В конце праздника состоялся «круглый стол». Основная тема для обсуждения — проблемы, связанные с воспитанием особых детей.
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