Майкопская «Звонница» завоевала высшие награды в Ростове-на-Дону

Артисты творческого объединения «Звонница» (руководитель — Д. Гордиенко) успешно выступили на VII Всероссийском конкурсе-фестивале народной песни «Донские зори», который проходил в Ростове-на-Дону.

В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств, заслуженные деятели Всероссийского хорового общества, работники культуры, преподаватели отделения «Сольное и хоровое народное пение» Ростовского колледжа искусств.

Каждая конкурсная номинация (соло, дуэт, ансамбль, хор) включала пять возрастных категорий. В каждой номинации состязались от 20 до 90 участников.

В результате творческое объединение «Звонница» стало обладателем высших наград.

«Диплом лауреата I степени получили Народный вокальный молодежный ансамбль «Долина» (рук. Д. Новикова), Детский фольклорный ансамбль «Зернышко» (рук. Т. Мединская). В номинации «соло» одержали победу наши вокалистки Анастасия Литвиненко и Алена Чигодайкина (руководитель — Заслуженный работник культуры Республики Адыгея Н. Уварова), также девушки стали лучшим дуэтом фестиваля», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Кроме того, ансамбль «Долина» удостоен специальной грамоты «За лучшее исполнение песни О. Винника „Плачут иконы“ и вклад духовно-нравственное воспитание молодежи».