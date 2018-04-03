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Майкопская «Звонница» завоевала высшие награды в Ростове-на-Дону
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Майкопская «Звонница» завоевала высшие награды в Ростове-на-Дону 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Артисты творческого объединения «Звонница» (руководитель — Д. Гордиенко) успешно выступили на VII Всероссийском конкурсе-фестивале народной песни «Донские зори», который проходил в Ростове-на-Дону.
В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств, заслуженные деятели Всероссийского хорового общества, работники культуры, преподаватели отделения «Сольное и хоровое народное пение» Ростовского колледжа искусств.
Каждая конкурсная номинация (соло, дуэт, ансамбль, хор) включала пять возрастных категорий. В каждой номинации состязались от 20 до 90 участников.
В результате творческое объединение «Звонница» стало обладателем высших наград.
«Диплом лауреата I степени получили Народный вокальный молодежный ансамбль «Долина» (рук. Д. Новикова), Детский фольклорный ансамбль «Зернышко» (рук. Т. Мединская). В номинации «соло» одержали победу наши вокалистки Анастасия Литвиненко и Алена Чигодайкина (руководитель — Заслуженный работник культуры Республики Адыгея Н. Уварова), также девушки стали лучшим дуэтом фестиваля», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Кроме того, ансамбль «Долина» удостоен специальной грамоты «За лучшее исполнение песни О. Винника „Плачут иконы“ и вклад духовно-нравственное воспитание молодежи».
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