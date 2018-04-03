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В Беларуси намерены ввести двухнедельный декретный отпуск для отцов
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В Беларуси намерены ввести двухнедельный декретный отпуск для отцов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Беларуси планируют внести в Трудовой кодекс поправки, предусматривающие декретный отпуск для отцов. Срок его действия 14 календарных дней.
Об этом РИА Новости заявил заместитель главы комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Левшунов. По его словам, декретный отпуск для отца будет предоставляться единовременно по письменному заявлению, но только в течение шести месяцев с момента рождения ребенка. Отпуск также может оформить и отчим.
"Поправки в Трудовой кодекс Беларуси, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска составит не более 14 календарных дней", — заявил он.
По мнению разработчика поправок, введение декретного отпуска для отцов позитивно скажется на психологическом климате в семье, на воспитании и уходе за младенцем, так как мужчина сможет помочь своей супруге в первые дни после выписки из медицинского учреждения.
Отметим, что сейчас в Беларуси отец или отчим имеет право уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраст, но только в том случае, если мать ребенка вышла на работу раньше срока.
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