В Беларуси намерены ввести двухнедельный декретный отпуск для отцов

В Беларуси планируют внести в Трудовой кодекс поправки, предусматривающие декретный отпуск для отцов. Срок его действия 14 календарных дней.

Об этом РИА Новости заявил заместитель главы комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Левшунов. По его словам, декретный отпуск для отца будет предоставляться единовременно по письменному заявлению, но только в течение шести месяцев с момента рождения ребенка. Отпуск также может оформить и отчим.

"Поправки в Трудовой кодекс Беларуси, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска составит не более 14 календарных дней", — заявил он.

По мнению разработчика поправок, введение декретного отпуска для отцов позитивно скажется на психологическом климате в семье, на воспитании и уходе за младенцем, так как мужчина сможет помочь своей супруге в первые дни после выписки из медицинского учреждения.

Отметим, что сейчас в Беларуси отец или отчим имеет право уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраст, но только в том случае, если мать ребенка вышла на работу раньше срока.