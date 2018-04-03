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«Союзмультфильм» показал первую серию «Простоквашино» в «Одноклассниках» и «Вконтакте»
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«Союзмультфильм» показал первую серию «Простоквашино» в «Одноклассниках» и «Вконтакте» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
«Союзмультфильм» опубликовал первую серию продолжения советского мультсериала «Простоквашино» в группах киностудии в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», сообщила пресс-служба «Союзмультфильма». Это подразумевает эксклюзивное соглашение, заключенное между киностудией и Mail.Ru Group, отмечается в релизе.
«Эксклюзивная премьера «Возвращения в Простоквашино» пройдет на ресурсах Mail.Ru Group: в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Кино Mail.Ru. Киностудия «Союзмультфильм» представит новые серии, посвященные приключениям Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина», — отмечается в сообщении «Союзмультфильма».
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