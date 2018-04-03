В Красноярске состоялся первый региональный слет начальников муниципальных штабов движения «Юнармия»

В его рамках была организована масштабная патриотическая акция, посвященная памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, –— на городской площади участники слета развернули огромную 20-метровую копию Знамени Победы.

Первый региональный слет начальников муниципальных штабов движения «Юнармия» состоялся в Красноярском крае.

В ходе мероприятия представителям муниципалитетов продемонстрировали командные тренинги, которые позволяют быстро и эффективно сплотить детей, научить их ответственности и важности работы в команде.

Павел Гриенко из Новосибирской области представил специальную программу для организации юнармейских лагерных смен. Отметим, что в Емельяновском районе Красноярского края уже в этом году будет построен палаточный лагерь для допризывной молодежи «Юнармеец», в котором будут организованы военно-спортивные игры для детей со всех районов нашего региона.

Начальник регионального отделения «Юнармии» по Владимирской области Павел Григорьев с участниками слета организовали масштабную патриотическую акцию, чтобы почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, развернув на площади Красноярска огромную 20-метровую копию Знамени Победы.

Цель данной акции –— сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Особенно это актуально сейчас, когда в условиях информационной войны США и ее западных союзников против России гордость за Отечество, сопричастность героизму и славе своих предков, их великим победам и деяниям имеет особую историческую и духовную ценность

Региональное отделение «Юнармии» было открыто в 2016 году, и в настоящий момент представлено во всех муниципальных образованиях края.

Начальники штабов со всех уголков региона впервые собрались вместе и обменялись опытом по наиболее эффективным моделям развития юнармейского движения.