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Совфеду предложили создать новое министерство по делам семьи
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Совфеду предложили создать новое министерство по делам семьи 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Национальный родительский комитет предложил создать министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике. Организация обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и выступила с предложением провести парламентские слушания по этой теме.
Комитет уже разработал проект положения о новом ведомстве с описанием его функций и полномочий, сообщает RT. Как пояснила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сейчас вопросы семьи и демографии находятся в ведении разных ведомств, что снижает эффективность государственной политики в этой области. По словам авторов инициативы, новое министерство будет заниматься материальной поддержкой семей, правовым регулированием, а также организацией взаимодействия с образовательными и медицинскими учреждениями.
В задачи ведомства также будет входить контроль за подготовкой специалистов отдела опеки и попечительства, чтобы свести к минимуму риски изъятия детей из семьи. По мнению Волынец, лучше оказать помощь малоимущей семье, чем изымать из нее ребенка и тратить средства на его содержание в детдоме, «Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит», — подчеркнула глава Национального родительского комитета. «У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства», — отметила она, добавив, что есть и исключения, например, когда родители пьют или употребляют наркотики.
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