На Металлоинвесте начались конкурсы профессионального мастерства

На предприятии компании «Металлоинвест» Михайловском ГОКе состоялись конкурсы профессионального мастерства среди слесарей по ремонту автомобилей и поваров столовых комбината. Они ознаменовали собой старт внутренних профессиональных конкурсов предприятия.

В рамках конкурса автослесари провели сборку-разборку привода вспомогательных агрегатов двигателя ЯМЗ — они установлены на большинстве БелАЗов малой грузоподъемности, а также показали умение эффективно применять измерительные приборы. Важной частью конкурсных заданий является знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, Кардинальных требований и Политики безопасности компании «Металлоинвест».

Один из участников конкурса слесарей, молодой сотрудник ремонтно-механического управления МГОКа Павел Киреев, рассказал, что масштабная техника, работающая сегодня в карьере, представляет особый интерес для специалистов.

«Профессия увлекла с детских лет: начинал с велосипедов, мотоциклов, потом дошло до машин, — поделился Павел Киреев. — Но большегрузная техника совсем другая: сложная и интересная. Сейчас изучаю ее, перенимаю опыт наставников, совершенствуюсь».

У участников конкурса поваров задание было одновременно и сложным, и увлекательным: приготовление вариаций пельменей из кухонь народов России. На суд жюри были представлены крымско-татарские юфахаши, удмуртские берги, пельмени с рыбой от народов республики Саха. Важно, что представленные на конкурс блюда являются частью меню столовых Михайловского ГОКа.

«Мы обеспечиваем питанием сотрудников Компании, у нас массовое, а не ресторанное производство, — рассказала Тамара Анисимкова, директор ООО «Цех питания». — Но при этом мы считаем важным разнообразить меню и красиво подавать блюда, которые используются в повседневной жизни».

В апреле и мае в рамках внутренних профконкурсов будут выявлены лучшие машинисты крана, слесари по ремонту подвижного состава, монтеры пути, слесари-ремонтники, фрезеровщики, токари, машинисты экскаватора, электрогазосварщики, машинисты насосных установок.

«Вовлеченным, заинтересованным, ответственным специалистам Металлоинвест предоставляет возможности для профессионального развития, — сказала Ольга Серенко, директор по персоналу Михайловского ГОКа. — И один из эффективных инструментов — конкурсы профессионального мастерства, в которых рабочие совершенствуют практические навыки и теоретические знания, а руководители имеют возможность оценить профессиональный уровень молодых специалистов».

В конце июня Михайловский ГОК станет площадкой для Корпоративного конкурса профмастерства компании «Металлоинвест».