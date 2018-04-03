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Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»
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Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца» 

АиФ 27 минут назад
Сбербанк открыл регистрацию участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится 27 мая в 54 городах России, в том числе в Калуге, Смоленске, Костроме, Рязани, а также в Республике Беларусь и Казахстане. В Москве забег впервые пройдёт у стен Кремля на Васильевском спуске. Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км (такая же дистанция в программе инклюзивного марафона), забеги на дистанции 10 км и 21,1 км (одновременные старты).
Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте*.
В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — 50 000 000 рублей. Все полученные средства были направлены в фонд «Обнаженные сердца». В этом году средства будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые подготовят их к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники, — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.
*Регистрация на Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Москве пройдет на сайте http://runninghearts.ru/.
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