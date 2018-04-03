Фрида Кало: главная фурия мирового искусства

Дочка немца из почтенной лютеранской семьи, она стала самым известным художником Мексики, возродив на своих полотнах дикую душу доколумбовой Америки.

Она перенесла страшную болезнь и аварию, и до последних дней оставалась воплощением необузданной энергии и темперамента. Она была ранимой и вдумчивой, а все вокруг считали ее фурией, склонной к алкоголизму и сквернословию. Такой была она, Фрида Кало

Детство и юность

Она родилась 6 июля 1907 года в Мехико, однако, позднее поменяла год рождения на 1910. Ей хотелось быть рожденной в год Мексиканской революции. Ее отец Гильермо Кало был родом из Германии. Сама Фрида часто говорила, что он имел еврейские корни, но это не так. Гильермо был из старинной лютеранской семьи. Матильда Кальдерон, мать Фриды, была мексиканкой индейского происхождения. В 6 лет Фрида перенесла полиомиелит. Она выжила, но после всю жизнь прятала под пышными юбками правую ногу, которая из-за болезни стала тоньше левой. Несмотря на увечье, Фрида росла сорванцом: она гоняла с мальчишками в футбол, занималась боксом и виртуозно овладела языком улицы, которым впоследствии не раз шокировала публику. В 15 лет она поступила в национальную медицинскую школу Мексики «Препараторию». Девушек там было мало, тем более, таких, как Фрида. Она создала закрытую группу «Качучас», где собиралась творческая молодежь, была очень популярна и просто сводила парней с ума своими черными глазами.

А потом случилось несчастье. 17 сентября 1925 года Фрида возвращалась с занятий на автобусе и попала в аварию. Автобус столкнулся с трамваем. У Фриды был тройной перелом позвоночника, перелом ключицы, сломаны ребра. Таз был сломан в трех местах, правая нога — в одиннадцати, плечо вывихнуто. Кроме того, стальной прут насквозь пробил ее живот, повредив матку. Девушка должна была умереть. Но она выжила.

Рождение художницы

Много месяцев девушка была прикована к больничной койке, обездвижена специальным корсетом. Свободными были лишь ее руки. Именно тогда она попросила отца принести ей кисть и краски. Для Фриды сделали специальный подрамник, чтобы она могла рисовать лежа. В больничной палате у художницы не было никакой натуры, кроме собственного отражения в зеркале. И тогда Фрида написала свой первый автопортрет. Именно автопортреты стали главной темой ее творчества. «Я пишу себя, — говорила она, — потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего».

Политика и любовь

Со своим мужем, художником Диего Риверой , Фрида впервые познакомилась еще в годы студенчества в «Препаратории». Он был на 20 лет старше, состоял в коммунистической партии и считался одним из самых известных в Мексике художников. После того, как Фрида начала писать и участвовать в выставках, простое знакомство переросло в страстную привязанность. В 1928 году Фрида вступила в компартию, а через год вышла замуж за Диего. Этих людей объединяли общие политические убеждения, любовь к искусству, однако, бурный темперамент стал причиной постоянных ссор, скандалов, страстных расставаний и таких же страстных возвращений друг к другу. Фрида говорила потом, что в ее жизни были две аварии: одна, когда автобус столкнулся с трамваем, а вторая — Диего. Одним из самых острых переживаний Фриды стала невозможность родить ребенка. Травма дала о себе знать: все три ее беременности завершились выкидышами.

В 1937 году в доме Диего и Фриды нашел убежище Лев Троцкий . И вновь политические и любовные предпочтения слились воедино в истерзанной душе Фриды. Между художницей и беглым творцом русской революции вспыхнула обоюдная страсть. Говорят, что Троцкий был вынужден покинуть дом, где он был в безопасности, именно потому, что их связь перестала быть секретом.

Творчество

Картины Фриды — пестрая смесь национального фольклора доколумбовой Америки, мотивов европейского Возрождения, сюрреализма и наивного искусства. Она писала себя: в виде женщины, утыканной гвоздями со сломанной колонной вместо позвоночника, как распластанное и окровавленное тело на больничной койке, как черноволосую мученицу, вокруг которой парят ее нерожденные дети, как хрупкую маленькую фигурку рядом с Диего, похожим на доброго великана… Эти картины рождались в муках, как настоящие дети, поскольку в жизни Фриды не было, наверное, ни одного дня, когда она не страдала бы от боли. И только кисти и краски позволяли ей забыть о своих увечьях. Она выезжала вслед за мужем в Америку, во Францию, и эти путешествия только обостряли ее любовь к Мексике, стране загадочных, наивных и страстных людей, взгляд которых мы ловим каждый раз, когда смотрим на один из автопортретов Фриды.

Смерть

Вначале необходимость как-то унять боли, а затем и пристрастие, заставили Фриду принимать наркотики. Кроме того, она обожала текилу. Все это не способствовало укреплению и без того подорванного здоровья. Когда в 1953 году открылась ее первая большая персональная выставка в Мексике, художница уже не могла прийти на нее самостоятельно. Ее принесли на больничной койке. Через год она умерла. Официальная версия — воспаленье легких. Многие из ее друзей и поклонников считали, что это произошло из-за передозировки наркотиков. Но, поскольку вскрытия тела не производилось, версия осталась недоказанной.

Говорят, что свою последнюю на этой земле эксцентричную выходку Фрида совершила в день похорон, в крематории. Те, кто пришел проститься с ней, рассказывают, что неожиданно сильный порыв горячего воздуха поднял ее тело вертикально, волосы взвились ореолом, а губы, как показалось очевидцам, сложились в саркастическую улыбку. Это длилось несколько мгновений, а затем она упокоилась в своей пламенной могиле навеки.

В настоящее время картины Фриды Кало крайне редко появляются на аукционах, и каждое такое появление является событием. Они оцениваются в миллионы долларов.

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