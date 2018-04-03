Роспотребнадзор не рекомендует нижегородцам посещать общественные места

фото http://www.52.rospotrebnadzor.ruРоспотребнадзор не рекомендует нижегородцам посещать общественные местаЗаболеваемость респираторными инфекциями в Нижегородской области находится на уровне эпидемических порогов. В Нижнем Новгороде отмечается превышение эпидемических порогов на 30%. При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В, а также вирусы негриппозной этиологии. На последней неделе отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями среди взрослого населения.

В настоящее время для сохранения здоровья населения Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области используются ограничительные меры: в дошкольных и образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода, а также в районах области, где отмечается превышение эпидемических порогов, усилен контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми, соблюдением режима проветривания, правил проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами. Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области были внесены предложения в соответствующие департаменты администрации города Нижнего Новгорода об отмене с 3 апреля культурно-массовых мероприятий и коллективных занятий в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичные мероприятия введены на ряде территорий Нижегородской области, где регистрируется высокий уровень заболеваемости.

Управление Роспотребнадзора продолжает использовать эффективную ограничительную меру — приостановление учебного и воспитательного процесса на срок не менее 7 дней при одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении 20% детей и более, заболевших ОРВИ и гриппом. На 3 апреля полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1,5% дошкольных и общеобразовательных учреждений Нижегородской области, частично — в 3% дошкольных и общеобразовательных учреждений.

С целью минимизации распространения респираторных инфекций и профилактики групповой заболеваемости гриппом в медицинских организациях области введены ограничительные мероприятия: разделены потоки больных, усилены режимы дезинфекции, ведется постоянный мониторинг наличия противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеках и лечебных учреждениях.

Напоминаем, что в случае заболевания гриппом, обязательно необходимо обращаться за медицинской помощью, исключить посещения общественных мест, строго соблюдать правила личной гигиены (особенно при чихании, кашле), чаще проветривать и проводить влажную уборку в помещении, где находится больной человек. В целях профилактики заболевания гриппом в период эпидемии необходимо помнить:

РОДИТЕЛЯМ:

— не направлять ребенка с признаками респираторных инфекций (кашель, насморк, повышенная температура) в образовательные учреждения

— сообщать в образовательную организацию причины отсутствия ребенка

— научить своего ребенка элементарным правилам гигиены (мыть руки с мылом как можно чаще; не трогать немытыми руками нос, глаза, рот; не подходить к больному человеку, ближе, чем на 1-2 метра)

— как можно больше времени проводить с ребенком на свежем воздухе, избегать места массового скопления людей (общественный транспорт, театры, кинотеатры, кафе, магазины, развлекательные центры и т.п.), — отказаться (по возможности) от посещения секций, кружков и т.п.

ГРАЖДАНАМ:

— минимизировать посещения мест с большим скоплением людей в закрытых помещениях

— чаще использовать медицинскую маску при посещении людных мест, особенно при посещении медицинских учреждений, соблюдать правила ношения маски

— при уходе за больным гриппом надевать медицинскую маску

— строго соблюдать правила личной гигиены

— регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещениях

— больше употреблять продуктов, с повышенным содержанием витаминов (апельсины, лимоны, клюква), блюд с добавлением чеснока и лука

— при появлении первых признаков гриппа и ОРВИ: вызвать врача на дом, без крайней необходимости не выходить на улицу, особенно, в общественные места, соблюдать постельный режим, прикрывать нос и рот платком при чихании, использовать одноразовые носовые платки, выполнять все назначения врача, пить больше жидкости, регулярно проводить проветривание и влажную уборку помещения, где находится больной человек, максимально изолировать больного от остальных членов семьи.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ:

— отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ

— взять на контроль работу вентиляции в помещениях, регулярность проветривания и влажной уборки, в местах массового скопления людей (торгово-развлекательные центр, театры, фитнес-центры и др.)— проведение уборки с применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций, использование бактерицидных облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

— не допускать в учреждение детей с явлениями острой респираторной инфекции («утренний фильтр»).

— при выявлении в ребенка с признаками ОРВИ и гриппа немедленно принимать меры по его изоляции из группы/класса.

— не допускать к работе с детьми персонал с признаками респираторных инфекций.

— вести ежедневный мониторинг посещаемости образовательного учреждения с уточнением причин отсутствия

— немедленно информировать территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области об отсутствии по причине ОРВИ и гриппа более 20% детей

— усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми, соблюдением режима проветривания, правил проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами

— активно информировать детей и родителей о мерах профилактики гриппа и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация в области находится под контролем Управления Роспотребнадзора.